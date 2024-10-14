Я не понимаю этой практически сплошной поддержки Харрис в Украине. От нас, понятно, ничего не зависит (в этом случае, может, и к счастью), но уже сам по себе факт почти единогласия по этому вопросу меня шокирует.

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Это вовсе не означает, что я за Трампа: нет — как и те изменчивые штаты, я всё ещё взвешиваю, но меня удивляет то подавляющее большинство, которое уже чётко определилось, что Трамп кака, и которое никакие сомнения по этому поводу не беспокоят.

Ну вот чем перспектива бесконечной войны без каких-то шансов на победу, что, собственно, и гарантируют своей очень дозированной помощью демократы, лучше ускоренного решения, даже худший вариант которого будет всё равно не хуже того, что уже есть сейчас, но без лишних кровопролитий и новых территориальных потерь???

Почему у нас почти никто хотя бы не колеблется??? С каким всеми ожидаемым чудом от Камалы связаны столь огромные надежды??? За счёт чего планируется улучшение??? Чем при Харрис будем побеждать???

Отдельный вопрос — о НАТО. Все, кто видели статью 5, не смогут найти в её расплывчатом тексте чего-то действительно определённого, что принципиально отличало бы Североатлантический договор от Будапештского меморандума. Весь авторитет НАТО держится на честном слове, которого, кстати, никто и не давал!

Однако же даже такого НАТО нам никто твёрдо не обещает. А пока идёт война — не обещает совсем!

И чем это лучше позиции Трампа, который просто хочет, чтобы Европа вкладывалась в оборону хотя бы примерно в том же проценте, что и Америка??? Реально сейчас никто — кроме Трампа — рост обороноспособности альянса так не стимулирует, разве нет???

Чем вообще стабильная политика перманентного предательства лучше поведения тех, кто не предаёт, ибо лишнего и не обещает???