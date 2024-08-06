Прошли два года и сто шестьдесят три дня войны. Россияне продолжают наступление. Сегодня карты ISW показывают заметное продвижение российских войск в пригороде Торецка. На других направлениях ситуация ничем не лучше. ВСУ все никак не могут остановить противника. Впрочем, я уже сто раз об этом писал и нет повода писать об этом снова.

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Опять были обстрелы украинских городов. В том числе и Киева. Российские военкоры пишут, что были попадания в Броварах. Куда - непонятно. Стреляли Искандерами. Украинские паблики пишут, что где-то были слышны взрывы, но были это попадания или это были обломки ракет, сбитых украинскими силами ПВО - не уточняется.

Все больше поступает сведений, что в России мобилизационный потенциал "длинного рубля" - близок к исчерпанию. Это значит, что сколько теперь не поднимай выплаты контрактникам - много их в российскую армию все равно не навербуешь. Пишут уже о каких-то совершенно абсурдных суммах в 2 - 3 миллиона единовременных выплат. Это все, тупик: денег в казне уже не так много как в начале. И экономические последствия таких выплат в виде роста инфляции - тоже налицо…

Но главное, повторюсь, заключается в том, что все желающие играть в орлянку со смертью - уже на фронте. Больше никто ни за какие деньги не готов рисковать своей жизнью. И это нормально: таких людей всегда, в любом обществе немного. Ну, хорошо, добавьте к ним еще тех, кого нужда толкает на такие подвиги. Но их тоже ограниченное количество.

К тому же сейчас и на гражданке зарплаты так сильно выросли (рабочих рук-то - не хватает), что вполне достойную зарплату можно получить не оставляя руки-ноги в украинской степи. Путин сам себе поставил подножку: накачал промышленность деньгами, завалил ее заказами и она стала отнимать у него пушечное мясо…

Поэтому он сейчас находится на развилке. Первый вариант: наступать пока наступается, а потом уже, когда силы иссякнут, поддаться давлению Запада и начать переговоры, чуть смягчив свою позицию и продав это как колоссальную уступку: смотрите как я хочу мира!

Второй вариант: пуститься во все тяжкие и объявить новую мобилизацию. Набрать еще тысяч триста-четыреста мобиков и продолжить наступление. Но тогда уже без надежды на какой-то компромисс, до конца. По принципу либо грудь в крестах, либо голова в кустах.

Оба эти варианта имеют массу подвариантов, алгоритм ветвится и, как говориться, "жизнь богаче", но грубо - дилемма именно такова. И момент, когда Путину нужно будет прибиваться к какому-то берегу - не за горами. Аккурат к американским выборам он и наступит.

Что касается выборов в США, то на мой взгляд, все будет зависеть от того, в каком состоянии будет американская экономика в ноябрю. Если она соскользнет в кризис, который сейчас стучится в ее двери, то это на руку Трампу, поскольку главный аргумент Байдена, а теперь Харрис - это хорошая экономика. Если она перестанет быть хорошей, то тогда демократам нечего будет предьявить избирателям, поскольку внешнеполитические итоги этой администрации - катастрофичны.

Если экономика останется хорошей и кризис пройдет мимо, то тогда у уже Харрис есть хорошие шансы на победу (что и показывают последние опросы).

Таким образом я вижу ситуацию так: победит Харрис - Путин зайдет на новый круг войны и объявит очередную мобилизацию. Победит Трамп - будет искать решения своих проблем на переговорах, пытаясь оттяпать в обмен на мир как можно больше украинской земли.

Какой вариант предпочтительнее для Украины - я даже не знаю. Но готовится нужно к любому из них. И иметь свою стратегию для каждого. Нужно в каждом из этих вариантов увидеть потенциал для улучшения своей позиции. Я убежден, что Украина может вполне достойно выйти из этой войны.

Слава Украине!

Пока в Израиле ждут иранской атаки, они время зря не теряют: СМИ сообщили об уничтожении министра экономики ХАМАС Абейда аль-Зериеи. А еще сегодня ударом с воздуха ликвидирован командир элитного спецподразделения Хезболлы "Радван" Али Джамаль ад-Дин Джавад.

Все это, конечно, ситуацию отнюдь не стабилизирует. Мягко выражаясь.

Похоже, что открытый конфликт между Ираном и Израилем - практически уже неизбежен. Такие дела…

I❤️🇮🇱