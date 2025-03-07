Вот как надо к миру принуждать! Учитесь, европейцы малохольные! Заводишь клиента в помещение, окружаешь миролюбивыми ребятишками и нежно так спрашиваешь: "А почему ты не в костюме, фраер?" И ножичком перед побледневшим личиком водишь. А если парень продолжает качать права и гнуть пальцы – ломаешь их со словами: "Что же ты такой неблагодарный-то, а?" Именно такую плясовую "Пацаночку с выходом" и продемонстрировали трамписты в Белом доме, устроив Зеленскому совсем не дипломатическую выволочку.

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Зеленский может нравиться или не нравиться – это проблемы переговорщиков. Но никто не должен забывать, что он, в первую очередь, представитель всей Украины – страны, которая подверглась нападению со стороны России. Но для Трампа этот факт не очевиден, ибо он продолжает твердить о том, что "Украина сама виновата, это она спровоцировала и начала". Когда лидер страны превращается в рупор кремлевской пропаганды и живого носителя фейков – ждите беды.

Подобно гэбэшнику Путину, Трамп делает прямо противоположное тому, что обещает. Обещает стабильность – вводит тарифы. Обещает мир – сеет зерна хаоса, создавая предпосылки для войны – причем, более масштабной, нежели та, что уже бушует на планете. Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, вновь заявив, что "нацелен на мир". Но это – не мирная инициатива, а поощрение агрессора. "Это не окончательное прекращение помощи, это пауза", - заявил представитель администрации Белого дома. Все верно: эта пауза очень выгодна Путину, чтобы и впредь продвигаться вглубь украинских территорий в рамках стратегии "потихонечку". "Когда они захотят говорить о мире, я думаю, президент Трамп будет первым, кто поднимет трубку", - иезуитски заявил вице-пёсик Вэнс, давая понять, что запущен извращенный процесс принуждения Украины к миру. Не маньяка, а жертвы. Это она должна встать на колени, опустить голову и смиренно покаяться за то, что не отдалась насильнику, оказав недопустимое сопротивление.

Но и это не весь план внедренного агента Трампа. Он объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении Канады и Мексики, а также 20-процентных тарифов на импорт из Китая, удвоив размер первоначальных пошлин. И вот решение вступило в силу. "Хотя президент Трамп предоставил Канаде и Мексике достаточно возможностей для пресечения опасной деятельности картелей и притока смертоносных наркотиков в нашу страну, они не смогли адекватно отреагировать на ситуацию", — говорится в сообщении на сайте Белого дома. Не хочет ли Трамп рассказать о том, как в 80-е годы через его кампании КГБ СССР отмывало грязные деньги, заработанные в странах Латинской Америки на наркобизнесе, проституции и торговле оружием? Зачем умалчивать о своих подвигах под кураторством советских товарищей? Трамп обещал сказать всю правду? – пусть и выкладывает! Чебриков в помощь! Пусть расскажет, сколько денег получил в 2012-м году за проведение эскорт-шоу "Мисс Вселенная" в Москве? А еще откроет секрет, как ФСБ России помогла ему провернуть шоу со стрельбой по ушам в Батлере? Ведь именно эта постановка повлияла на рейтинг кандидата Трампа, не так ли?..

Канада уже заявила, что введет ответные 25-процентные тарифы на американские товары, да и Мексика тоже ответит адекватно. Китай же внес 15 американских компаний в список экспортного контроля, и эта мера вступила в силу немедленно. Все, что прямо сейчас делает Трамп – это артподготовка перед массированным наступлением большевизма по всему планетарному фронту. Трамп не теряет времени, понимая, что как раз его-то может и не хватить, поэтому ковать победу Трампизма-Путинизма надо быстро, пока американская система не опомнилась. "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем" - каким был этот большевистский девиз сто лет назад – таким и остался.

План простой и четкий. Сначала создается трещина в отношениях между вчерашними союзниками США, после чего нагнетается экономический хаос нестабильности. И, наконец, провоцируется военный конфликт. Все это происходит под миротворческую болтовню. Трамп уже пригрозил войной Мексике? – имейте в виду, он не шутит. На очереди Канада. А еще Трампу позарез надо выйти из состава ООН и НАТО. В принципе, ООН и так превратилась в клуб политических мертвецов имени Гутерриша, но его зрачки хотя бы иногда реагируют на происходящее. ООН – признанный мировой институт дипломатии и имеет сдерживающие рычаги. Трампу же нужна полная свобода действий. Он – диктатор, уже зачищающий американские СМИ от инакомыслящих, что в условиях традиционно демократичной Америки казалось немыслимым еще вчера, но – происходит уже сейчас. А еще Трампу дико мешает членство в НАТО, где вякают всякие гуттаперчевые Макроны и свободолюбивые Стармеры, да еще и антитрампистский Мерц на подходе. Так что следующим шагом Трампа может стать шокирующий выход из военного блока, с созданием своего стратегического альянса. Угадайте с трех раз – с кем? Кто уже неровно дышит в предвкушении горячих объятий?

Европа в трудном положении. С одной стороны, она не может бросить Украину, с другой – ей нельзя раздражать вчерашнего заокеанского партнера, на глазах мутирующего в свирепого врага. С третьей стороны – ей надо самой копить силы, чтобы защититься от русского медведя, которому Трамп уже готовит реанимационные мероприятия. Трамп пригрозил Европе торговой войной, и это станет началом масштабного противостояния а, возможно, и приведет к разрыву. В Кремле уверены, что без помощи США европейские союзники просто "не потянут" Украину: им бы самим остаться на плаву. Когда в Белом доме был Байден – можно было по-пацански кривляться, высовывая из-за кремлевских зубцов пьяную куклу Медведева с ядерной ракетой в зубах. Теперь же ни 4-го Флота США, ни 6-го. А сил Британии и Франции явно недостаточно, чтобы усмирить ожившего медведя-шатуна. А если стараниями Трампа возникнет напряженность еще и на американском континенте – вопрос Украины в планетарном масштабе и вовсе отойдет на второй план.

Европе пора готовить срочный план действий в случае реализации самого плохого сценария: выхода США из ООН и НАТО с дальнейшим пересмотром Вашингтоном и Москвой прежних правил мироустройства. А американским генералам – думать: как избежать оформления трампистской диктатуры? Троянский Трамп уже достаточно наворотил внутри США, но пока не достиг точки невозврата, после которой запустится необратимый процесс "мирового пожара", столь желаемого кремлевскими необольшевиками. Кто-нибудь, остановите его!..