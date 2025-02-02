Келлог и требование выборов

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Я не раз говорил, что первый этап переговоров россияне попытаются сорвать руками украинцев. Требование выборов – это, де-факто, и есть тот же формальный повод для отсрочки реальных переговоров.

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Поки ми маємо розуміти три речі:

1. Судячи з усього нас змусять провести вибори якнайшвидше. Ідеальна, з точки зору Вашингтона опція - призупинка війни, потім вибори, потім переговори існує, хоча поки вона виглядає дуже туманно. Але, здається, США не виключають і план Б, коли вибори проходять і в час війни.

2. Схоже, США визначилися з двома головними стартовими вимогами для переговорів - це не вступ до НАТО І вибори.

3. Причини рішення про вибори наступні:

- США зрозуміли, що зараз провести швидкі переговори без виборів, які є головною вимогою росіян, не вдасться. Тут Путін загнав себе в певну пастку, адже особисто сказав про це, не виставляючи додаткові вимоги). І цю гру, виглядає так, що прийняв Трамп.

- США вважають, що підписувати переговорні рішення і втілювати їх в життя має новообране керівництво.

Тепер щодо нас.

1. Вибори стають майже невідворотними з усіма відповідними наслідками для внутрішньої дестабілізації і проблемами з правилами гри. Скажу ідеалістичну річ: нам потрібен в результаті виборів уряд єдності країни. Але цього не хоче жодна політична сила. Зрештою, як ніхто не хоче обговорення про переговорні позиції. І всі будуть говорити в категоріях зрад.

2. Наш головний виклик - стабілізація лінії фронту. Це альфа і омега всього.