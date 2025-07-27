Я просто хочу зафіксувати, що за свій перший тиждень нового Уряду у нас одна з найбільших криз за останні 6 років де:

Видео дня

▪️ Премʼєр в астралі і записує абсолютно відірвані від реальності відосики про імітацію мораторію, скорочення бюрократії та як вона підприємства відвідує….. а, ще була зустріч з G7 де розповідала що це з НАБУ та САП проблема через них самих і як її шокували плакати проти Президента.

▪️ Міністр фінансів, якому зараз обрізали фінансування, просто засунув язик у дупу і кудись зник.

▪️ Новий Міністр юстиції (нагадаю, це Галущенко) просто радіє, тому що його ж першим після Міндіча і мали НАБУ запакувати….

І єдина реально людина на весь склад КМУ яка правда багато що робить, щоб змінити та виправити ситуацію. І це я підтверджую, так як був декілька разів за тиждень свідком його залучення - це Михайло Федоров. Він прям тут молодець. І позицію зайняв чітко і допомагає активно.

А ось навіщо нам всі інші урядовці за кошти платників податків, відверто не розумію…хоча ні, розумію - для масовки як у нас міністри за столом у пустому залі Клубу КМУ сидять і стратегують чергове "Велике н****я"