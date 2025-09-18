ЕС готовит план использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в обход Венгрии – Reuters

Евросоюз разрабатывает план использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемого "репарационного кредита". Киев вернет этот заем только после получения компенсации от России за ущерб, нанесенный во время войны. В ЕС также придумали, как обойти вето Венгрии.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на информацию чиновников, знакомых с проектом.

Концепцию идеи на прошлой неделе представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне сокращения прямой военной помощи Украине от США.

По словам фон дер Ляйен, кредит можно будет обеспечить за счет денег, связанных с замороженными на Западе активами российского Центробанка. При этом сами активы конфисковать не будут, поскольку для ряда стран Евросоюза это неприемлемо.

Кредит от "коалиции решительных"

По словам собеседников издания, если Венгрия откажется участвовать в новом механизме, он может быть создан "коалицией решительных", а не всеми 27 странами ЕС.

"Мы провели первые предварительные обсуждения идеи нового кредита. Но пока многое, включая суммы, остается непонятным", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии Reuters.

В чем заключается идеи Евросоюза

Согласно новой идее, ЕС может заменить российские активы на облигации с нулевым купоном, которые выпустит Еврокомиссия. Эти облигации будут обеспечены гарантиями всех стран ЕС или только тех, кто согласится участвовать.

Гарантии считаются самой рискованной частью, потому что Россия может заявить претензии после снятия санкций. Также существует угроза вето Венгрии на продление санкций. Однако, если санкции сохранятся до полного выхода войск России из Украины, включая Крым, активы, скорее всего, останутся замороженными, и риск будет невысоким.

После замены активов на облигации их могут разместить в специальном механизме, который будет принадлежать либо всем странам ЕС, либо только участникам с гарантиями. Пока что эта идея на раннем этапе.

Обход вето Венгрии

По словам чиновников, перемещение активов из финансового учреждения Euroclear, базирующегося в Брюсселе, даст больше возможностей для инвестиций и возможность получать более высокую доходность.

"Это означает, что российские активы можно будет инвестировать на долгий срок и под более выгодные проценты", - отметил один из них.

Чиновники уточнили, что отказ Венгрии участвовать в межправительственных гарантиях почти не повлияет на других, потому что экономика этой страны слишком мала.

"Чтобы избежать давления на ЕС из-за вето отдельных стран, скорее всего, будет заключено межправительственное соглашение", – сказал другой представитель ЕС.

Замороженные российские активы

Напомним, что почти 200 миллиардов евро российских активов было заморожено после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов уже конвертировано в наличные и размещено в бельгийском депозитарии Euroclear.

Евросоюз уже использует проценты от этих активов для погашения кредита Украине в 50 млрд долларов, которые нашему государству предоставили участники "Большой семерки".

В связи с тем, что в следующем году Украина столкнется с дефицитом бюджета примерно в размере 8 миллиардов евро, страны ЕС обсуждают новые идеи по продолжению финансирования пострадавшей от войны страны на фоне сжатия внутренних бюджетов.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС предлагает новый способ отправки миллиардов евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги долговыми обязательствами. Это предложение может высвободить большой поток дополнительного финансирования для Киева без технической экспроприации самих российских активов.

