Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже в 2023 году, – Порошенко из Брюсселя

Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с управляющим директором по Восточному партнерству, России и Центральной Азии Европейской службы внешней деятельности Михаэлем Зибертом. Основной темой разговора была поддержка Украины в войне с РФ и подготовка к Саммиту Украина-ЕС.

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Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Ключевыми темами нашего разговора стали поддержка Украины в борьбе с российской агрессией и подготовка к Саммиту Украина-ЕС в начале февраля в Киеве. Следующий саммит должен быть саммитом единства и будущего Украины", – отметил пятый президент.

"Нашими ключевыми задачами для достижения общей победы над путинским режимом является скорая поставка новейших западных вооружений, в том числе танков, самолетов, ракет дальнего действия; усиление санкционного давления на Россию, включая одобрение десятого санкционного пакета; привлечение путинского режима к международной ответственности за международную ответственность за , в частности, через создание специального международного трибунала и конфискацию замороженных российских активов на восстановление Украины; увеличение финансовой и экономической помощи Украине; ускорение вступления Украины в ЕС и НАТО", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Важно обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в 2023 году и укрепление демократических институций в нашем государстве, в частности настоящего парламентаризма, действенного Конституционного суда и независимых СМИ, эффективных антикоррупционных органов и справедливого правосудия", – убежден Порошенко.