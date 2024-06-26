25 июня в ходе межправительственной конференции в Люксембурге начались официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС. Украина находится на завершающей стадии процесса обретения полноправного членства в Евросоюзе. После инаугурационной части на Межправительственной конференции прошли шесть кластеров переговоров для приведения законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС.

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После заключения Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления состоятся подписание соответствующего соглашения и его ратификация парламентами всех государств-членов. Членство в Евросоюзе может предоставить Украине многие политические, экономические и общественные преимущества, укрепит связь с сегодняшними партнерами и устойчивость государства в том числе в противодействии российской агрессии.

Вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для объединенной Европы, поэтому президент Европейского совета Шарль Мишель назвал историческим моментом старт переговоров о вступлении с Украиной, которые начались 25 июня с.г., но предупредил о долгом пути впереди. По его мнению, Украина и Молдова приступают к настоящей трансформации в полноправное членство в ЕС, а это особый момент для обоих народов и стратегический шаг для ЕС.

Начало переговоров о вступлении путём проведения первых межправительственных конференций является ключевой вехой. Это также доказательство огромного прогресса, достигшего обеими странами на пути к европейской интеграции, несмотря на серьезные вызовы, с которыми они столкнулись и продолжают сталкиваться. По словам Ш.Мишеля, усилия Украины вызывают еще большее восхищение, учитывая, что захватническая война России против Украины повлекла за собой беспрецедентные трудности и неурядицы. Мишель подчеркнул, что и Украина, и Молдова продемонстрировали поразительную приверженность реформам и приближению к европейским ценностям.

Трансформационные шаги, предпринятые в таких сферах как верховенство права, управление и судебная система, дают надежду и четко указывают на твёрдое стремление присоединиться к европейской семье. Поддержка собственных обществ имеет решающее значение на этом пути. Однако, по словам Ш.Мишеля, это лишь начало долгого процесса, путь впереди потребует постоянных усилий, преданности и дальнейших существенных реформ. Украине и Молдове необходимо будет продолжать работу по укреплению институтов, продолжать борьбу с коррупцией и повышать экономическую стабильность, чтобы соответствовать высоким стандартам полноправного членства в ЕС. Глава Европейского совета заверил, что Европейский Союз через свои институты и государства-члены готов поддерживать Украину и Молдову на каждом шагу этого пути.

Отметил это и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что это исторический день, когда мы переходим к фактическим, реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства Украины, напомнив, что Киев подписал заявление на вступление в ЕС еще 28 февраля 2022 года, то есть через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России. В июне 2022 года Украина получила статус страны-кандидата, а в декабре 2023 года получила политическое решение о начале переговоров. Но именно с 25 июня 2024 г. будет отсчитываться старт переговоров о членстве в Евросоюзе. Глава Украинского государства поблагодарил всех, кто защищает Украину и её народ. "Нас уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным!", – резюмировал В.Зеленский.

Глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб на межправительственной конференции в Люксембурге подчеркнула, что выполнение Киевом реформ будет определять темпы на пути к членству в Европейском Союзе. По её словам, процесс переговоров направлен на то, чтобы Киев в полной мере принял так называемые основные нормы и правила Евросоюза и таким образом обеспечивал их практическое выполнение. ЕС ожидает, что Украина продолжит демонстрировать надёжность обещаний и политической воли, внедряя необходимые реформы и достигая ощутимого прогресса. Активное участие гражданского общества в процессе реформ остаётся важным для достижения успешного их внедрения в долгосрочной перспективе.

Глава бельгийской дипломатии подчеркнула, что Украине нужно будет продолжить реформы в сфере верховенства права и базовых прав человека, усиливать демократические институты, продолжать реформу государственного управления, а также двигаться к соответствию экономическим критериям. Особое внимание следует уделить судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также защите и недискриминационному отношению к лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам. "Прогресс по фундаментальному кластеру будет определять общие темпы переговоров. Чтобы обеспечить необратимость прогресса во всех этих областях и полноту и эффективность реформ, Еврокомиссия продолжит тщательно отслеживать прогресс и регулярно отчитываться Европейскому совету", - подытожила глава бельгийского МИД. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также выступила с обращением, отметив, что "мы стоим на пороге важного и трансформационного момента для двух стран и для нашего союза. И мы отмечаем ценности и принципы, которые держат нас вместе. Люди в Украине и Молдове продемонстрировали непоколебимую приверженность и решительность, чтобы быть частью ЕС, осуществляют масштабные реформы, несмотря на времена войны и потрясений".

Следует отметить, что путь к окончательному членству в ЕС Украина намерена успешно преодолеть, несмотря на все сложности. Украинский народ всегда был частью европейской цивилизации и разделяет её ценности не только на государственном или общественном уровне, он является европейским генетически.