Перечень террористических организаций создадут в Украине: кого внесут в список

Служба безопасности Украины будет вести публичный список террористических групп и организаций. Соответствующее нововведение предусмотрено законом, который 7 января 2025 года подписал президент Владимир Зеленский.

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Информация о статусе законопроекта №12102 публикуется на сайте Верховной Рады. Документ направлен на усиление национальной безопасности Украины и более эффективное предупреждение, выявление и прекращение террористической деятельности.

Кто попадет в перечень

Антитеррористический центр при СБУ будет вносить в список террористические организации/группы, которые действуют в Украине либо за ее пределами и создают угрозу нашей национальной безопасности.

Это будет происходить независимо от наличия/отсутствия у них статуса юридического лица, их регистрации уполномоченными органами Украины или иностранных государств.

Основания для включения и исключения в/из этого перечня прописаны в законопроекте №12102.

На это предусмотрено от трех до до 15 рабочих дней на основании заключения Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, согласованного с заинтересованными органами разведки/государственной власти Украины.

В перечень не будут включаться политические партии, законно зарегистрированные в Украине.

Законопроект был проголосован во втором чтении и в целом 282 депутатами Верховной Рады 18 декабря 2024 года.

19 декабря документ отправили на подпись главе ВР Руслану Стефанчуку. Он вернул его со своей подписью 23 декабря.

В тот же день будущий закон отправили президенту страны. Зеленский поставил свою подпись 7 января 2025-го.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого года парламентарии поддержали законопроект №12066, который предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих. Также проект призван совершенствовать порядок ведения воинского учета.

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