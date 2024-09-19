Вы не поверите, но в Ливане пиротехническое шоу продолжается. Теперь взрываются портативные рации, которыми пользуются боевики Хизбаллы. И эффект посильнее, в рацию больше взрывчатки помещается.

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- Верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк назвал широкомасштабные одновременные взрывы пейджеров в Ливане и Сирии во вторник шокирующими и недопустимыми.

- Генсек ООН Антониу Гутерриш, со своей стороны, назвал недопустимым "превращение гражданских устройств в оружие". "Это должно стать правилом, которое должны реализовать правительства [стран]"

При этом оба этих розовых зайки старательно забыли, что взрывались только те устройства, которые были централизованно закуплены террористической группировкой "Хизбалла" и адресно розданы её функционерам для организации связи в рамках террористической организации.

Трудно представить себе более адресное и точечное оружие, которое нанесло бы еще меньший ущерб людям, не являющимся террористами (причем, не рядовыми, судя по количеству устройств, они достались командирам разных уровней, а не рядовым). Видимо эти зайки, Гуттериш с Тюрком, предпочли бы ракетно-бомбовые удары по домам, где живут террористы...? Нет? А как тогда их устроило бы?

Я даже знаю ответ: никак и ничего. Любые попытки борьбы с террористами вызывают у чиновников ООН истерику. Потому что они же для них свои. "Социально-близкие". Практически одной крови.

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Что нужно понимать про эту "атаку через пейджеры":

- Пейджеры (телефоны, рации и так далее) не взрываются сами по себе, хоть ты тресни, и хоть какой сигнал на них не подавай. Там даже нет схем, через которые можно надолго закоротить батарею, все возможные цепи сгорят первыми.

- Возгорания аккумуляторов, в принципе, возможны, но (а) такое возгорание сопровождается "мягким" хлопком раздуваемого и лопающегося корпуса, (б) достаточно длительным (секунды) пламенем, (в) огромным клубом характерного белого дыма и, главное, оно практически лишено бризантного эффекта.

- Основное поражение при возгорании батареи - страшный глубокий ожог от "электрического" огня с литием. Отрывать пальцы, выбивать глаза и пробивать брюшную стенку такие инциденты с батареями не могут, осколков не бывает.

Что из этого следует:

- Нет, нельзя "взорвать любой телефон, (ноутбук, холодильник и телевизор)". Взорваться - так, как вы видели в роликах - может только специально "доработанное" устройство, в которое вмонтирован заряд "настоящей" взрывчатки и схема, обеспечивающая подрыв по определенному сигналу.

- Нет, нельзя "случайно купить" такое изделие в магазине или на рынке. "Доработанные" пейджеры и радиостанции разных типов получили ТОЛЬКО боевики Хизбаллы, которая закупила такие устройства оптом для создания собственной сети связи.

- В Ливане даже нет пейджинговых операторов, поэтому спрос на пейджеры среди гражданских строго равен нулю, а следовательно шанс, что пострадает кто-то кроме террористов, ничтожен.

Как обезопасить себя от по-настоящему взрывающихся пейджеров и раций (опционально и телефонов)? Элементарно: достаточно не быть членом террористических организаций, и не пользоваться их средствами связи.

P.S. Ах да: даже если вы не при делах, и не террорист - то все равно, обеспечьте нормальную теплоотдачу заряжающимся гаджетам и не эксплуатируйте раздувшиеся батарейки. Они могут полыхнуть.