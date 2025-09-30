Парламентские выборы в Чехии: какая коалиция сохранит дружеские отношения с Украиной

Через две недели в Чехии пройдут очередные выборы в Палату депутатов – нижней палаты парламента, дата которых была назначена согласно конституции президентом Чехии Петром Павелом и пришлась на пятницу и субботу, 3 и 4 октября 2025 года. Новацией на нынешних выборах станет возможность голосовать заочно из-за рубежа, что является распространенной практикой во многих странах, но которая до сих пор не применялась в Чехии.

Видео дня

Основные тенденции электоральной поддержки перед выборами

Около трех месяцев назад впервые была зафиксирована остановка роста рейтинга ведущей чешской партии ANO на пике после постоянного роста, то есть достигнув своего "электорального плато". В последние недели перед выборами незначительно потеряла рейтинг на уровне около 2-3%, но продолжает оставаться лидером всех социологических исследованиях в стране со средним показателем 29-32%. При этом социологические опросы по формату желаемой коалиции также демонстрируют, что больше всего чехи хотят видеть монокоалицию ANO (41%), на втором месте – коалицию ANO и SPD (Свобода и прямая демократия) (37%), а действующая коалиция партий SPOLU, STAN и Пиратская партия Зденека Гржиба имеют лишь 31% сторонников. При этом проседание рейтингов правительственной коалиции во главе с SPOLU было вызвано скандалом министра юстиции от партии Павла Блажека с "криптовалютными пожертвованиями". Фактически именно этот скандал остановил рост и восстановление рейтингов коалиции на отметке где-то 20-21%.

Отношение к Украине разделило чешский электорат

При этом отношение к поддержке Украины у жителей Чехии разделилось практически 50% на 50%, согласно социологическим опросам. Нужно отметить, что такие партии, как SPD и Stacilo (движение, которое возглавляет Коммунистическая партия Чехии и Моравии), занимают откровенно антиукраинскую и фактически пророссийскую позицию, при этом Андрей Бабиш и его партия ANO и Бабиш более сдержанные в этом вопросе. Здесь можно вспомнить недавнее заявление президента Чехии Петра Павела, что он не может гарантировать продолжение поддержки Украины в случае формирования нового правительства, хотя сам Андрей Бабиш, несмотря на тесные политические отношения с пророссийскими Виктором Орбаном и Мари Ле Пен, заявил, что партия не будет принимать решений, которые угрожают членству и отношениям Чехии в ЕС или НАТО.

Потенциальные конфигурации коалиции чешского парламента

Также стоит отметить, что изменения претерпела прогнозируемая конфигурация парламента – если несколько месяцев назад сохранялась высокая вероятность формирования монокоалиции партии ANO, то с выходом рейтинга партии на "электоральное плато" и даже снижение популярности вероятность необходимости создания коалиции после выборов значительно возрастает. При этом наиболее вероятна коалиция ANO с 31% и SPD с 12%, ведь это второй по популярности после монокоалиции вариант у чешского населения. Пока официально ни одна из политических сил не подтвердила, что готова к коалиции, однако обычно такие вещи до выборов стараются не объявлять публично. Поэтому весьма вероятно, что партия ANO займет первое место и ей будет предоставлено право формировать коалицию, однако важно, чтобы ANO нуждалась в двух партиях для коалиции, что усложнит коалиционные переговоры, но при условии, что вышеупомянутая коммунистическая партия Stacilo не проходит в парламент. Иначе может образоваться наиболее недружественная к Украине парламентская коалиция партий ANO, SPD и Stacilo, которая, несмотря на идеологическое расхождение, имеет поддержку среди населения где-то на уровне 30%.

Чего ожидать от Бабиша как потенциального главы правительства

В целом монокоалицию партии Андрея Бабиша можно считать наиболее приемлемым вариантом для Украины, ведь другие конфигурации коалиции могут быть гораздо более антиукраинскими. Сам Бабиш, с одной стороны, считается нейтральным к России политиком, но попытки венгерского премьера Виктора Орбана втянуть Бабиша в откровенно антиукраинские или антиевропейские заявления в рамках предвыборной кампании не удались. Поэтому Андрея Бабиша можно считать более прагматичным и дальновидным политиком, чем Орбан, который выглядит полностью зависимым от Кремля, о чем уже писало наше издание недавно. Это стало возможным благодаря тому, что Чехия ликвидировала энергетическую зависимость от России и диверсифицировала поставки нефти и газа из альтернативных источников.

В общем можно констатировать, что парламентские выборы и смена правительства приведут к уменьшению поддержки Украины со стороны Чехии, однако это не будет полной отменой, поскольку это невыгодно экономически и не будет поддержано союзниками по ЕС и НАТО. Можно прогнозировать, что прагматизм в отношениях с Европой не позволит Чехии окончательно испортить отношения с Украиной, которые имеют много взаимовыгодных аспектов – от экономических и военных до социокультурных.