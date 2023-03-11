Палата представителей поддержала решение о раскрытии данных разведки о происхождении COVID-19

Палата представителей единогласно проголосовала за рассекречивание информации разведки США о происхождении COVID-19. Это стало широкомасштабной демонстрацией двухпартийной поддержки накануне третьей годовщины начала смертельной пандемии.

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Об этом сообщило издание АР. Голосование 419-0 стало окончательным одобрением законопроекта, отправив его на стол президента Джо Байдена для подписания в качестве закона.

Дебаты были краткими: у американцев есть вопросы о том, как появился смертельный вирус и что можно сделать для предотвращения будущих вспышек.

"Американская общественность заслуживает ответов на все аспекты пандемии COVID-19", — сказал член палаты представителей Майкл Тернер, штат Огайо, председатель комитета Палаты представителей по разведке.

В приказе о рассекречивании основное внимание уделялось разведданным, связанным с китайским Уханьским институтом вирусологии, со ссылкой на "потенциальную связь" между проведенными там исследованиями и вспышкой COVID-19, которую Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией 11 марта 2020 года.

Спецслужбы США расходятся во мнениях относительно того, является ли вероятным источником смертельного вируса утечка из лаборатории или передача от животных.

Эксперты говорят, что истинное происхождение пандемии коронавируса, унесшей жизни более 1 миллиона американцев, может быть неизвестно в течение многих лет — если вообще когда-либо.

Во главе с республиканцами внимание к происхождению вируса было сосредоточено на том, что в начале недели Палата представителей создала специальный комитет для слушаний, посвященных теориям о том, как началась пандемия.

В случае принятия закона эта мера потребует в течение 90 дней рассекречивания "любой и всей информации, касающейся потенциальных связей между Уханьским институтом вирусологии и происхождением коронавирусной болезни". Сюда входит информация об исследованиях и другой деятельности в лаборатории, а также о том, заболел ли кто-либо из исследователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом он подчеркнул, что китайское правительство всячески пытается препятствовать раскрытию истинной причины возникновения пандемии.

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