Отсутствие ответов на вопросы: глава Госфинмониторинга не смог объяснить, как готовились документы для санкций против Порошенко

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин не смог предоставить вразумительных ответов на вопрос о документах, на основании которых президент Зеленский ввел санкции против Петра Порошенко.

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Об этом сообщила "Европейская солидарность".

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины проставили ряд вопросов главе Госфинмониторинга о том, каким образом принималось решение о введении санкций против Петра Порошенко.

Народный депутат Виктория Сюмар возмутилась, что глава Госфинмониторинга не ответил по существу ни на один поставленный вопрос.

"Это отсутствие ответов на вопросы. Потому что президент сказал, что людям объяснят и покажут эти материалы, он это сказал - людям покажут эти материалы. Вы это сейчас скрываете не то что от людей, вы скрываете их от Верховного суда. Мы просто просим вас обеспечить публичность и подотчетность", - сказала депутат.

"Как можно ограничить человека санкционно и не быть публично подотчетными в этой истории? Вы понимаете, какой вы внедряете прецедент в суде?", - возмутилась Сюмар.

Народный депутат Нина Южанина напомнила Пронину о требовании статьи 16 закона о предотвращении противодействия легализации доходов, где прямо запрещено передавать информацию, являющуюся тайной финансового мониторинга кому-либо, кроме правоохранительных органов в установленном порядке.

"Поэтому к вам вопрос, письмо, которое вы направили в минэкономики о возможности основания применения санкций против Порошенко, хотя есть эта статья, а также согласно закону о санкциях, право непосредственно обращаться в СНБО, имеет исключительно СБУ. Вопрос, почему вы передали в минэкономики? Предварительно вы обсудили, примет ли минэкономики от вас непосредственно этот материал? Обсуждали ли вы со Свириденко или может со Стефанишиной? Посоветовались ли с президентом, что передадите исключительно на минэкономики? Почему нарушили статью 16 вашего профильного закона?", - обратилась депутат к главе Госфинмониторинга.

Она также напомнила, что президент Зеленский на следующий день после решения СНБО о санкциях против Порошенко рассказал именно глава Госфинмониторинга ему нашептал на ухо, что есть нарушения, и даже здесь был назван "вывод миллиардов через благотворительные фонды". "Он сказал, что он от вас услышал", - добавила она.

Депутат добавила, что Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Свириденко также отвечает, что санкции готовились по материалам поданным Госфинмониторингом.

"Сейчас абсолютно стало понятно, уже когда рассматривается иск Порошенко к Зеленскому, что эти материалы не предоставляются по причине того, что или их не было вообще. И вы сейчас обманываете и говорите, что перед вами лежали материалы, а их не было. Вы, конечно, герой. Зайти 4 февраля в СНБО, а уже 12 февраля голосовать по санкциям", - сказала Южанина.

Народный депутат Владимир Вятрович поинтересовался предоставлял ли глава Госфинмониторинга информацию, на основании которой Зеленский сделал свое заявление.

"Можно я процитирую слова президента от 13 февраля этого года? Цитата прямая. Владимир Зеленский: "Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, как было до меня сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди - Медведчук, Порошенко, они партнеры в этом кейсе. Но я не хочу обвинять, пусть это делают суды. А это не то, кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции это ограничение на сегодня используют те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем".