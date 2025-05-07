'Отметили как положительные, так и дискуссионные позиции': Порошенко и депутаты 'ЕС' обсудили с дипломатами и экспертами соглашение с США

Фракция "Европейская Солидарность" продолжает публичное обсуждение Соглашения о создании инвестиционного фонда Украина-США. Сегодня лидер партии Петр Порошенко и представители фракции встретились с дипломатами, Чрезвычайными и Полномочными Послами, которые в свое время работали в украинской миссии в США, экспертами-международниками, журналистами, которые специализируются на международной тематике.

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В "Евросолидарности" отметили, что для них чрезвычайно важна публичность процесса принятия стратегических для страны документов и широкая коммуникация с общественностью.

"Именно по настоянию депутатов "Европейской Солидарности" первое публичное обсуждение с чиновниками Соглашения о создании инвестиционного фонда Украина-США таки состоялось на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. К нему присоединились более 50 депутатов из всех фракций и комитетов, которые не имели другой возможности услышать о деталях соглашения. Также впервые за три года присутствовали журналисты", – отметили в "ЕС".

Также "Евросолидарность" подчеркивает важность сохранения стратегического партнерства с США, военной помощи Вашингтона и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками. При этом необходимо сохранить субъектность украинского парламента и его контролирующую функцию, и конституционность процесса.

При обсуждении с дипломатами и экспертами-международниками все участники отметили важность широкой публичной коммуникации с украинским обществом относительно деталей Соглашения; отметили как положительные пункты Соглашения, так и дискуссионные позиции, которые требуют ответов для общества от власти. В частности, отсутствие в Соглашении упоминаний о гарантиях безопасности для Украины и возможные риски европейской интеграции.

Все обращают внимание на отсутствие текста Соглашения об ограниченном партнерстве в Верховной Раде. Малопонятным также является спешка с ратификацией и отказ получить заключение Конституционного Суда Украины относительно текста, ведь речь идет о доверии наших партнеров, которое должно быть несомненным.

"Европейская Солидарность" также обращает внимание, что по настоянию оппозиционных фракций Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества включил в текст Соглашения преамбулу, где говорится о том, что Верховная Рада на момент ратификации не получила текста Соглашения об ограниченном партнерстве. А Соглашение о создании инвестиционного фонда Украина-США распространяется на всю территорию Украины в ее международно признанных границах.

Во время встречи также обсудили потенциальные угрозы для Украины в случае не ратификации Соглашения о создании инвестиционного фонда Украина-США.

При этом в "ЕС" констатируют, что несмотря на обещания правительственная команда в настоящее время не встретилась с фракцией. "Евросолидарность настаивает на такой встрече до заседания парламента, на котором запланирована ратификация Соглашения о создании инвестиционного фонда Украина-США.