'Отдельный трек': в Госдепе США объяснили, связано ли соглашение о недрах с переговорами о прекращении огня

Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда не связано с переговорами о завершении войны. Речь идет об экономическом партнерстве между государствами, которое "продлится поколениями".

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Об этом на брифинге в четверг, 8 мая, сказала спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс. Отвечая на вопрос, будет ли сделка защищать богатые полезными ископаемыми территории Украины от российских атак, Брюс сказала, что докумет является "отдельным треком", поскольку оно отражает экономическое партнерство между США и Украиной

"Соглашение об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной – это отдельный трек. Это то, что должно продолжаться и обеспечивать поступление денег в будущем для восстановления (Украины. – Ред.) после окончания войны", – подчеркнула она.

Тот факт, что сделка получила 338 голосов из 400 – намного больше необходимых 226 – в Верховной Раде Украины "еще раз демонстрирует, что это соглашение было бы полностью совместным партнерством от начала до конца".

"Это больше, чем политика. Это партнерство, которое укрепляет Америку, обеспечивает долгосрочные выгоды для обеих стран", – сказала представитель американского ведомства.

По ее словам, гениальность сделки заключается в том, чтобы предоставить деньги, которые появятся в будущем, для восстановления Украины после войны. Также это посылает четкий сигнал "миру и всем вовлеченным игрокам" о том, что у Украины есть партнерство с США.

"Это то, что будет длиться на протяжении поколений и будет иметь значение для каждого украинца, а также укрепит национальную безопасность этой страны. И это то, что делают хорошие деловые партнерства по всем направлениям", – добавила она.

Что касается мирных переговоров, Брюс заявила, что прекращение огня было "ключом" к тому, чтобы Россия и Украина смогли вести переговоры.

"Нельзя обсуждать, какими могут быть результаты мира, когда людей продолжают убивать", – подытожила Брюс

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп призвал Россию и Украину к безоговорочному прекращению огня на 30 дней. Оно должно быть направлено на достижение мирного соглашения. Если прекращение огня не будет соблюдено, США введут новые санкции.

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