Отбитые штурмы врага на передовой и новые успехи для наказания агрессора на дипломатическом фронте, – Зеленский об итогах недели

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина шаг за шагом идет к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за преступления против наших людей. Он поблагодарил украинских воинов – и отдельно защитников Донбасса – за то, что они каждый день делают нашу победу все ближе.

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Новое обращение к народу глава страны записал вечером в воскресенье, 5 марта. Гарант подвел итоги первой недели этой весны, начав с дипломатической арены (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Состоялась масштабная конференция United for Justice ("Объединенные ради справедливости") с участием многих украинских партнеров, юристов с Украины, Европы и мира.

"Должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор этой агрессии, все, кто всячески обеспечивает войну против нашего государства и террор против наших людей. И это не просто какая-нибудь мечта о справедливости. Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это уже работающие институции, которые будут работать еще активнее ради восстановления справедливости", – подчеркнул президент.

Он уверен, что "мир достаточно силен, чтобы наказать Россию". А Украина даст миру смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло.

Вторым важным результатом недели Зеленский назвал начало подготовки к следующему отопительному сезону. Он заверил, что государство "прорабатывает все сценарии".

"За полгода наши энергетики, члены правительства, сектор безопасности и обороны и все, кто вовлечен в выполнение соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи. Усилить защиту энергообъектов, восстановить ту инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество. Это большая работа, она уже началась", – сказал президент.

Третий результат, по его словам, – это международные переговоры. В частности, Украиной возобновлены контакты на высшем уровне с Бразилией. Также лидер нашего государства говорил с новым президентом Швейцарии. Переговоры украинская сторона провела с представителями Нидерландов, Латвии, Эстонии, Европарламента.

"Со всеми ими за неделю есть новые договоренности, новое движение к нашим общим целям, новый потенциал сотрудничества", – рассказал Зеленский.

"И, конечно, эта неделя – очередная неделя, когда наши воины и каждый и каждая, кто помогает защищать государство, сделали украинскую победу еще ближе. Отбивали штурмы, уничтожали оккупанта, взрывали враждебные позиции и логистику, берегли наши границы и города. Я благодарю каждому и каждой, кто сейчас в бою! Спасибо всем, чья жизнь дает спасение жизни Украины!" – поблагодарил он.

Президент особо отметил 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр", 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 56-ю отдельную мотопехотную бригаду, 5-й отдельный штурмовой полк ВСУ, 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии, Донецкий Луганский, Краматорский пограничные отряды и сводные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов".

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