Президент США Дональд Трамп 30 сентября во время выступления в Министерстве обороны заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Путин должны провести встречу для прекращения войны.

Американский лидер признался, что именно от российско-украинской войны он ожидал быстрого завершения. "А потом у нас есть Путин и Зеленский – самый простой из всех [конфликтов], я сказал, что с ним я справлюсь. Я думал, что он будет первым", – объяснил он.

Трамп подчеркнул, что для него большая честь участвовать в урегулировании международных конфликтов и отметил простоту этой задачи, если сравнивать с другими кризисами.

Критика российского президента

Президент США также повторил свое разочарование Путиным. По его словам, российский президент ничего не делает для поиска дипломатического выхода из войны. Хозяин Белого дома напомнил, что после их встречи на Аляске он считал ситуацию перспективной, но впоследствии Москва продолжила атаки дронами на Киев.

"Я действительно думал, что на Аляске у нас была хорошая встреча с Путиным. Но потом он снова начал пускать дроны на Киев. Я так разочарован президентом Путиным. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю... И я сказал ему:"Знаешь, ты плохо выглядишь. Ты уже четвертый год ведешь войну, которая должна была закончиться через неделю. Ты что, бумажный тигр?" – эмоционально высказался политик.

Отдельно он напомнил, что Россия четвертый год ведет боевые действия, которые могли бы завершиться в кратчайшие сроки. По его мнению, такое поведение демонстрирует слабость и потерю влияния Кремля на международной арене.

Резкие высказывания

В своей речи Трамп также упомянул заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он назвал его "тупым" и пояснил, что рассматривал последние заявления российских чиновников как попытку угрожать США. Политик добавил, что после упоминания Медведева о слове "ядерный" он отправил атомные подводные лодки к берегам России, чтобы показать готовность Вашингтона к решительному ответу.

В то же время в Кремле дали понять, что встреча Путина с Зеленским пока нереальна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие переговоры без подготовки обречены на провал. А по данным CNN, Москва вообще не готова согласиться на такой формат, поскольку это означало бы фактическое признание легитимности украинского главы государства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление во время общения с журналистами в Белом доме. Он признал, что экономика Российской Федерации сейчас в ужасном состоянии. Она разрушается, катится в ад. Украина прекрасно справляется с тем, чтобы остановить эту огромную армию.

