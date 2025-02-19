Украина хотела бы завершить войну уже в 2025 году, но нам нужны гарантии безопасности. В то же время администрация Дональда Трампа помогла диктатору Владимиру Путину выйти из многолетней изоляции, в частности своими переговорами с россиянами в Саудовской Аравии, состоявшимися 18 февраля.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, 19 февраля. Она транслировалась онлайн.

"Мы хотим закончить войну в этом году", – сказал лидер государства.

От отметил, что Путин и россияне очень рады тому, что Соединенные Штаты вывели их из изоляции.

"Потому что обсуждаются вопросы с ними. И вчера уже были сигналы о них как о "жертве". Это что-то новое. Я не хочу критиковать официальных представителей Соединенных Штатов, но... Госсекретарь [Марко] Рубио говорит, что это "конфликт" (полномасштабная война РФ против Украины. – Ред.) – и это смягчение политики", – указал президент.

Что касается гарантий безопасности, что наша страна "находится в такой ситуации, что у нас нет много форматов" этого.

"И просто строить что-то такое новое, глобально космическое, никто не будет. Потому что мы хотим гарантий безопасности в этом году. Потому что мы хотим закончить войну в этом году", – сказал Зеленский.

Он предлагал включить в эти гарантии вступление Украины в Североатлантический альянс. "Я понимаю: каждый раз, когда я им говорю "НАТО", они не любят даже то, что мы говорим об этом, вы поймите... Но мы говорим то, что мы думаем", – указал президент.

Когда в контексте гарантий безопасности речь заходит о том, что "нужно что-то и русским дать", стоит понимать: Украина не хочет гарантий безопасности от России. "В этом и вопрос. Мы еще к условиям касательно русских не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении – тогда будем говорить о том, "что русские должны". А сейчас мы говорим о быстром решении, гарантиях безопасности, которые зависят исключительно от наших партнеров", – объяснил Зеленский.

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