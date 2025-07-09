"Трамп пообіцяв 10 ракет". Ця новина вже перша у всіх стрічках.

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Та в цьому випадку варто звертати увагу не на цифри, а на сам факт обіцянки постачання ракет. Проблема більшості фейсбучних аналітиків у тому, що слова американського президента воліють сприймати буквально, але не серйозно. Тоді як треба рівно навпаки: сприймати серйозно, але не буквально.

Тут варто згадати і про обіцянку "закінчити війну за 24 години", і про "тарифи на Китай у 125%", і багато чого ще.

Точні цифри або дослівні цитати з Truth Social — це точно не дороговказ. Навіть якщо він дійсно назвав телефоном цифру "десять", це зовсім не означає, що він надавав цьому якесь значення.

Натомість справжній маркер — це офіційний пресреліз на сайті Пентагону: "За вказівкою президента Дональда Трампа Міністерство оборони США направляє додаткову оборонну зброю в Україну".

Цим офіційним повідомленням Пентагон підбив риску під місяцями скандалів, розчарувань та очікувань українців і наших союзників по всьому світу.

Наразі замало інформації про те, що саме малося на увазі під "додатковою оборонною зброєю". В ідеальному для нас сценарії не лише відновляться заморожені постачання, а й буде надано додаткову допомогу. Чи буде вона — поки невідомо.

За даними The Wall Street Journal, у вівторок, 8 липня, Рада національної безпеки США збереться, щоб обговорити нові постачання озброєння для України. Малоймовірно, що на цьому засіданні ухвалять якісь кардинальні рішення. Але вже зрозуміло: для реалізації анонсованого Пентагоном розблокування постачань таке засідання не потрібне. Найімовірніше, йтиметься про загальні підходи до зміцнення обороноздатності України — від продажу озброєння за кошти європейських союзників до оцінки залишків зброї на складах армії США.

Для України та Європи сам факт обговорення цього питання — важливий сигнал можливої зміни підходів з боку американської адміністрації. Це може стати першим кроком не лише до розширення постачань зброї, а й до зміни тактики тиску на Росію у переговорному процесі. Якщо на обіцянки "чудової торгівлі" Путін не зреагував, то на реальні кроки щодо збільшення обсягів озброєння реагує — як показав червневий саміт НАТО. Достатньо згадати, що після новин про 5% ВВП на озброєння у Європі та в Україні Путін заговорив про намір скоротити витрати на війну. І це логічно — адже зрозуміло, проти кого озброюється Європа і на кого будуть націлені європейські ракети.