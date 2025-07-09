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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Обе кремлёвские башни стали проигрывать новой неожиданной силе НАТО

Обе кремлёвские башни стали проигрывать новой неожиданной силе НАТО

В мордоре, если упрощённо, – две соперничающие ветви власти, две противоположные башни кремля: 

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одну презентует позор еврейского народа Соловьёв-Шапиро, типа птица ястреб, 

а другую - директор холодильника профессор Соловей, типа птица голубь. "Генерал СВР", кстати, - расшифровывается как Соловьиная (то есть Соловья, не Соловьёва!) Власть России, своего рода рупор разрешённой полуоппозиции.

Самое же интересное - что башня полуоппозиции ничуть не более оппозиционна, чем башня радикалов: её полуоппозиционность наряду с разрешённой ошалелостью противоположного фланга - как раз то, что позволяет врагу человечества уверенно занимать место в самом центре политического спектра россии.

Соловьёв - для того, чтоб трусливая Евроамерика ценила путина, потому что есть ещё хуже, а Соловей/СВР - чтобы сохранялась надежда на мирный переход власти. 

И безмозглый Запад на это вёлся. Что ему, Западу, очень нравилось. Ах, обмануть его нетрудно: он сам обманываться рад. То есть при Байдене - работало. 

С Трампом же - всё иначе. 

Либеральные штучки его не берут. Его нужно просто тупо облизывать. Рютте уже понял.  Вроде и пуйло поняло, но оно так не умеет. А в НАТО умеют. В этом - его неожиданная сила.

На башни - плевать, Трампа - лизать. Новый курс Европы.

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