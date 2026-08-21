Новая форма политического давления: Налоговая пришла с проверкой в компанию Порошенко

Налоговая служба провела проверку в "Центрально-европейской кондитерской компании" семьи Порошенко по делу об уплате налогов 10-летней давности.

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Об этом говорится в репортаже телеканала "Прямой".

По данным журналистов, налоговики проверяют операции за 2018 год. При этом отмечается, что сроки давности в отношении этого периода истекли семь лет назад, а сама налоговая ранее уже проводила соответствующие проверки и составила акты без замечаний.

В репортаже также отмечается, что корпорация уплатила все налоги и дополнительно перечислила более 800 млн гривен в соответствии с предыдущим предписанием.

Адвокат Илья Новиков в комментарии телеканалу "Прямой" заявил, что законодательство не позволяет в 2026 году проводить проверку операций 2018 года. По его словам, нынешнюю ситуацию он расценивает как продолжение политического давления на Петра Порошенко.

"Сегодняшняя ситуация – это продолжение того же самого политического давления на Петра Порошенко, только к Финоммониторингу имени господина Филиппа Пронина и к другим силовым структурам, ГБР сегодня присоединилась налоговая. Ситуация четко урегулирована законодательством, оно не позволяет проводить проверку в 2026 году по событиям 2018 года. Эта ситуация в том виде, в котором она разворачивается сегодня, в конце августа 2026 года, была инициирована покойным Андреем Портновым. Как и многие другие разбирательства, касающиеся Порошенко, в том числе уголовные. Мы наблюдаем еще более высокий уровень произвола", – отмечает адвокат Петра Порошенко Илья Новиков.

Новиков также заявил, что к другим силовым структурам, ведущим разбирательства в отношении пятого президента, теперь присоединилась налоговая служба. Адвокат связал ситуацию с событиями вокруг должностных лиц Офиса Президента и заявил, что государственные механизмы, которые, по его словам, использовались для получения контроля над чужими активами, теперь применяются и для давления на политическую оппозицию.

"И, на мой взгляд, это очень четко перекликается с ситуацией, которая и вчера, и сегодня складывается вокруг Ирины Мудрой и многих других должностных лиц Офиса Президента. Они использовали те же самые инструменты, чтобы завладеть чужим имуществом, чужими активами, чужим бизнесом. Они не придумывают эти инструменты специально для Порошенко, но сейчас задействуют их, в частности, в политическом противостоянии и давлении на оппозицию. Для нас это совершенно очевидно", – говорит Новиков.

Напомним, что председательствующая в коллегии судей Верховного Суда в составе Кассационного административного суда Олеся Радишевская считает, что санкции против Порошенко незаконны и должны быть отменены. Свои аргументы она изложила в отдельном мнении к решению суда, который тремя голосами отклонил иск пятого президента.