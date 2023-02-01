Никому не позволим ослаблять наше государство: Зеленский об обысках у коррупционеров

1 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровые изменения среди чиновников. Он назвал этот день плодотворным.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. К части этих уволенных начаты дисциплинарные производства.

"Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим", – заявил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов, которые смогли продемонстрировать силу Украины, а правительство – за оперативное кадровое реагирование.

Отдельно он отметил увольнения начальства Государственной таможенной службы. К некоторым особам уже применены дисциплинарные производства.

"К сожалению, в некоторых сферах только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы в конце концов люди не пачкались на должностях", – прокомментировал президент Украины.

Также Владимир Зеленский сообщил, что СБУ, ГБР, БЭБ и прокуратура провели множество обысков в различных областях Украины. Он пообещал, что справедливость будет обеспечена, в частности, это касается Министерства обороны Украины.

"Сегодня же был довольно активный дипломатический день – наше государство посетил президент Австрии вместе с несколькими министрами австрийского правительства. Есть веские межправительственные договоренности, есть четкое понимание того, что Австрия не будет нейтральной в вопросах защиты жизни и Европы. Есть четкая австрийская позиция по осуждению российской агрессии и готовность в дальнейшем усиливать давление против России за террор", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, трем чиновникам Министерства обороны Украины сообщили о подозрении. Двое из них подозреваются в нарушениях при закупке товаров для военных, третий – в заключении фиктивного договора относительно оценки отремонтированной авиатехники.