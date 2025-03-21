Николаю Тищенко продлили круглосуточный домашний арест: какие заявления прозвучали в суде и что известно о рассмотрении дела

Бабушкинский районный суд Днепра продлил меру пресечения Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко в виде круглосуточного домашнего ареста. Оба фигуранта, подозреваемые в лишении свободы бывшего бойца спецподразделения ГУР "Кракен" Дмитрия Мазохи, не признали своей вины.

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Как передает "Суспільне", на заседании 21 марта суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Тищенко и Писаренко мер пресечения. Также в заседании был объявлен перерыв до 17 апреля.

Адвокат Тищенко Евгений Солодко не согласился с ходатайством прокурора, отрицая, что нардеп может нарушить домашний арест.

"Тищенко имеет столько социальных связей, никакого намерения скрываться от суда нет. В то же время учитывая избранную обвинением меру пресечения, лишает возможности хотя бы посещать возложенные на последнего обязанности депутата, члена комитета Верховной рады Украины", – сказал адвокат.

Он ходатайствовал об изменении меры пресечения Тищенко на ночной домашний арест. Депутат поддержал позицию своего адвоката и отрицал нарушение им круглосуточного домашнего ареста.

"Никакого нарушения, никакого уклонения не было. Однако сторона обвинения продолжает действовать по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Без всяких доказательств, они, оперируют предположениями: возможное бегство, давление на потерпевшего. Я извиняюсь, но я не знаю потерпевшего и вижу его первый раз в моей жизни", – заявил Тищенко.

Адвокат Богдана Писаренко также просил о ночном домашнем аресте, чтобы обвиняемый мог найти новую работу и кормить семью. Сам Писаренко считает себя жертвой политических манипуляций.

Что известно о деле Николая Тищенко

Тищенко обвиняют в том, что в июне 2024 года в центре Днепра он в сопровождении людей в камуфляже и полицейского силой задержал воина ГУР, ветерана войны Дмитрия Мазоху (Павлова), который в этот момент гулял с ребенком в коляске. У него отобрали ребенка из рук, надели наручники и стали избивать. Видео инцидента было распространено в соцсетях.

После общественной огласки Тищенко получил подозрение в пытках и незаконном лишении свободы бывшего воина ГУР, суд назначил ему 60 дней домашнего ареста.

Охранник Тищенко Константин Цубера был приговорен к пяти годам тюрьмы. Однако он заключил соглашение со следствием, обязавшись давать показания против Тищенко, и был освобожден от наказания.

Самому нардепу грозит до пяти лет лишения свободы. Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Тищенко, кроме того, НАБУ расследует его вероятное незаконное обогащение более чем на 30 млн грн.

По данным движения "Чесно", Тищенко почти год ходил с проверками от ВСК по вырубке лесов после того, как она прекратила свою деятельность, и отчитывался о разоблачении якобы колл-центров и ботоферм. В Днепре парламентарий также объявил о рейде по сети ботоферм и колл-центров, а в суде продолжал утверждать, что борется с коррупцией.

В январе Тищенко на заседании Рады заявил, что "полностью пересмотрел" свою позицию и больше не планирует бороться с колл-центрами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве выставили на продажу ресторан Emerald, бывший "Велюр" Николая Тищенко. Заявленная цена – 1,5 млн долларов, однако в объявлении указано, что окончательную стоимость можно обсуждать. Это заведение стало скандально известно в 2020 году, когда во время пандемии продолжало работу, а Тищенко это отрицал.

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