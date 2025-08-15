Никаких документов подписано не будет: у Путина озвучили ожидания от встречи с Трампом на Аляске

В Кремле не ожидают подписания каких-либо документов по итогам встречи президента РФ Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в американском штате Аляска 15 августа. В то же время, там с трудом скрывают триумф от выхода военного преступника Путина из международной изоляции, которую обеспечил ему Вашингтон.

С очередной порцией похвал в адрес Трампа, сдобренной явно выраженным пренебрежением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он, в частности, заявил российским пропагандистам о "взаимной доброй воле" США и РФ "решать самые сложные вопросы" на двоих.

Что сказал Песков в преддверии самита на Аляске

Бессменному пресс-секретарю Путина снова не удалось назвать вещи своими именами. По его версии, на Аляске в пятницу российский диктатор с Трампом будет говорить не о российско-украинской войне, а о неком аморфном "украинском урегулировании". На появившемся в сети видео Песков едва сдерживает довольную ухмылку, он не удержался от того, чтобы "пнуть" "несговорчивую", в отличие от США, Европу.

"Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским... урегулированием. Субстанция очень сложная, очень многогранная. Исходим при этом мы из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога. Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев, мы так, наверное, и не дождемся. Тем не менее, и президент Путин, и президент Трамп намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы", – заявил Песков, продолжая гнуть линию Кремля о "взаимном решении" провести личную встречу, которое якобы одновременно пришло в голову и Путину, и Трампу.

В Белом доме, к слову, неоднократно заявили, что встреча состоится по просьбе России и ее диктатора.

При этом, к разочарованию Пескова, никаких актов о капитуляции Украины в пятницу на Аляске подписать Москве не удастся.

"Не ожидается (подписание документов. – Ред.). Ничего не готовилось и вряд ли здесь может быть какой-то документ подписан. Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, понимания относительно которых им удастся достичь", – заявил Песков.

Спешка, с которой организовывалось столь "знаменательное" событие продолжает удивлять даже российских пропагандистов, которые поинтересовались у Пескова, что же такого случилось во время приезда спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву, что потребовало такой срочной встречи. Песков в ответ намекнул на то, что в Кремле по итогам саммита в Аляске ожидают неких хороших для государства-агрессора результатов.

"Подготовка действительно прошла в весьма и весьма сжатые сроки. Тем не менее, она была выполнена, необходимые все параметры соблюдены. Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне. Посмотрим дальше на то, как пойдет беседа двух президентов. Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать вперед и пытаться предрекать результаты встречи", – заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Когда же у Пескова спросили, учитывает ли Кремль позицию Украины (с которой, к слову, в отличие от США Россия воюет на самом деле) – тот отделался общими фразами.

"В настоящий момент речь идет об осуждении между Россией и Соединенными Штатами Америки. То, что вы спрашиваете (условия Украины. – Ред.), наверное относится к последующим этапам. В настоящий момент речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне", – заявил он.

При этом, несмотря на то, что Песков всячески подчеркивал, что Вашингтон вытащил Путина из международной изоляции и создал предпосылки для того, чтобы в РФ вновь взялись объявлять себя "мировой сверхдержавой", якобы наделенной правом решать, как будет жить остальной мир – пресс-секретарь Кремля также напомнил о том, каким "заботливым" является самоназначенный российский "президент". Мол, даже по дороге на встречу с президентом США, которой Москва так долго добивалась, Путин прежде всего думает о внутренних делах. Поэтому сделал остановку на Магадане, где проведет очередной постановочный визит на одно из местных предприятий.

"Президент никогда не упускает возможность позаниматься региональными делами. Сделает он это и на этот раз. И затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам", – заявил Песков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Белом доме сказали, когда на самом деле начнется встреча Трампа и Путина на Аляске: старт переговоров запланирован на 22:00 по Киеву – на пол часа раньше, чем утверждали в Кремле.

Тем временем Аляска готовится встречать Путина: в Анкоридже накануне саммита состоялся проукраинский митинг. Митинговать жители штата будут и в день саммита, заявлялось накануне.

