Нидерланды выступили против ускорения переговоров о членстве Украины в ЕС: в чем причина

Нидерланды выступили против ускорения переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Такое ускорение было бы возможным в случае изменения формата голосования в ЕС.

Видео дня

На шаг, который не оценили в Нидерландах, в Европейском Совете предложили пойти, чтобы обойти вето Венгрии, которая последовательно блокирует евроинтеграцию Украины, однако в Нидерландах опасаются, что переход от единогласных решений к голосованию большинства будет иметь негативные последствия в будущем. Подробности сообщает издание Тrouw.

Нидерланды против изменений формата голосования, но не против Украины

Позицию Амстердама по данному вопросу озвучил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. После встречи лидеров ЕС в Копенгагене 2 октября он сделал заявление.

Глава правительства подчеркнул, что Амстердам четко поддерживает вступление Украины в ЕС и считает, что это неизбежно произойдет. Однако страна не одобряет сделанного накануне президентом Евросовета Антонио Коштой заявления об изменении процедуры голосования в союзе для преодоления вето Венгрии.

Согласно предложению Кошты, вопросы непервоочередной значимости в ЕС можно было бы принимать не консенсусом, как это происходит сейчас, а большинством голосов. Так, считает он, Евросоюз смог бы наконец преодолеть вето Венгрии, которая всеми возможными способами пытается не допустить вступления Украины в ЕС.

Зато важные вопросы страны-члены и дальше должны были бы решать единогласно

Именно этот подход не восприняли в Амстердаме.

"Будущее Молдовы и Украины – в ЕС. Но изменение правил – это не путь к этому", – считает Схооф.

Свою позицию и аргументы глава правительства страны, по его словам, уже не раз озвучивал президенту Украины Владимиру Зеленскому и "несомненно сделает это еще несколько раз в ближайшее время".

По словам Схоофа, Нидерланды остаются преданными Копенгагенским критериям и требованию единогласия, которое они предусматривают. К тому же реализацию плана Кошты премьер страны назвал маловероятной и с точки зрения действующего законодательства ЕС, изменение правил голосования тоже должны были бы поддержать все без исключения страны-члены. И представить себе, что Будапешт проголосует за лишение себя же права голоса – достаточно сложно.

Впрочем, подчеркнул Схооф, в руках у ЕС есть куда более реалистичные способы воздействия на Венгрию: прекратить блокировать вступление Украины в НАТО Венгрия могла бы, если бы ЕС действительно усилил давление на Будапешт.

В случае же если ЕС пойдет путем изменения формата голосования (что поддерживает большинство стран-членов), будет создан прецедент. Схооф подчеркнул, что, ослабив правила для Украины и Молдовы, ЕС также должен сделать это для других стран, которые стремятся вступить в Европейский Союз.

"Именно этим странам мы иногда хотим иметь возможность сказать "нет", так же, как мы были единственной европейской страной против продолжения переговоров с Сербией в прошлом декабре", – заявил Схооф.

Он также отметил, что считает "блокаду Венгрии крайне нежелательной".

"Вступление – это длительный и тщательный процесс реформ... Блокада Венгрии является крайне нежелательной. Она подрывает доверие к процессу расширения. Важно найти решение, но это решение не может заключаться в обходе единогласного принятия решений", – подчеркнул он.

Позицию Нидерландов, вероятно, разделяют Франция и Греция, которые очень осторожно отнеслись к предложению президента ЕР, а также Венгрия, для которой сохранение существующих механизмов голосования означает возможность продолжать блокировать вступление Украины в ЕС под вымышленными предлогами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее СМИ со ссылкой на европейских чиновников сообщали, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в 2026 году, преодолеть вето Орбана пока не удается, ведь весной венгерский премьер Виктор Орбан может потерять власть по итогам парламентских выборов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!