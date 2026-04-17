Нидерланды передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar: как он усилит ВМС ВСУ. Фото и видео

Противоминный корабль военных Нидерландов HNLMS Makkum – это судно класса Alkmaar – будет передано украинским военным уже в июне текущего года. Сейчас украинский экипаж судна проходит соответствующую подготовку на этом корабле в Нидерландах.

Это стало известно во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды. В частности, украинский лидер вместе с премьером Нидерландов Робом Йеттеном посетил Флиссинген, где украинские военные осваивают указанное судно.

Что сказал президент

"Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине. Он получит название "Геническ" – в честь нашего судна, которое было потеряно во время выполнения боевого задания в июне 2022 года у Кинбурнской косы", – отметил Владимир Зеленский.

Во время визита к военным командир корабля доложил украинскому президенту и нидерландскому премьеру, как происходит тренировка украинцев.

В частности, сейчас экипаж работает с различными типами подводных дронов для поиска, идентификации и обезвреживания мин. Значительная часть моряков имеет реальный боевой опыт, включая морской.

Находясь на судне, Владимир Зеленский вручил орден "За заслуги" III степени главе обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму и отметил медалями "За военную службу Украине" и "Защитник Отечества" семерых украинских воинов.

Что будет дальше

Суда класса Alkmaar военные называют "охотниками на мины". Всего у Украины будет пять противоминных кораблей – два класса Sandown, и три Alkmaar. Но в ближайшем будущем они будут базироваться в Великобритании.

Только после окончания войны эти судна в Украине будут участвовать в разминировании наших вод. Это "значительно усилит способности ВМС", считают военные.

Также, как планируют, вышеупомянутый HNLMS Makkum примет участие в учениях Sea Breeze в 2027 году. Уже под своим украинским именем – "Геническ".

Что предшествовало

"Минные охотники" класса Alkmaar были разработаны на основе соглашения между ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего для трех флотов было построено 35 таких кораблей.

В экипаж судна входят четыре офицера, 15 сержантов и еще 17 бойцов рядового состава.

Напомним, что во время визита в Николаев и Одессу тогдашний министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила: после завершения российского вторжения в Украину украинским ВМС будет передано два корабля, которые помогут разминировать судоходные пути в Черном море.

В 2024 году HNLMS Vlaardingen (также судно класса Alkmaar) начали использовать для подготовки украинского экипажа. А в июне 2025 года корабли Narcis и Vlaardingen были переданы ВМС Украины и получили новые названия "Мариуполь" и "Мелитополь" соответственно.

