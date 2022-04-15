'Ничто не разубедит поддерживать Украину': в США ответили на угрозы РФ

В США отреагировали на угрозы России относительно того, что поставки вооружения Украине якобы могут привести к последствиям. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ничего не отговорит Белый дом помогать Украине.

Об этом он сказал в комментарии CNN в пятницу, 15 апреля. По его словам, Америка имеет стратегию, и никто не сможет заставить администрацию Джо Байдена от нее отступить.

Прайс добавил, что в Москве не должны удивляться тому, что Штаты поддерживают украинское государство в войне, которую начала Россия. Он подчеркнул, что администрация Байдена взяла на себя такие обязательства еще до начала российского вторжения.

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"Если заявление Кремля состоит в том, что США предоставляют помощь в области безопасности на миллиарды долларов украинским партнерам, именно ту, которую они просили, и что они используют эту помощь в большим эффектом для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виновны", – сказал Нед Прайс.

Накануне издание The Washington Post сообщило, что РФ отправила США дипломатическую ноту после объявления Байденом о серьезном расширении спектра вооружений, которые поставляются украинской армии. Россия потребовала у США прекратить поставки вооружений в Украину. В противном случае государство-агрессор угрожает "непредсказуемыми последствиями".

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден в разговоре с Зеленским сообщил, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Он будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.