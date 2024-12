'Ничего об Украине без Украины': Порошенко рассказал, как нужно работать с командой Трампа. Видео

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может "действовать эффективно" в своих стремлениях прекратить войну в Украине. Но, чтобы эти действия были действительно в пользу Украины, наши государственные институции должны включить все ресурсы для работы с новой администрацией США.

Об этом в интервью Виталию Портникову заявил пятый президент Украины, народный депутат и глава партии "Евросолидарность" Петр Порошенко. Причем он подчеркнул, что у Трама еще нет окончательного плана по Украине и это дает возможность для продвижения наших интересов.

"У меня впечатление, что есть предложения, которые разрабатывались разными членами команды Трампа, включая генерала Келлога, включая нескольких конгрессменов. Но Трамп официально этот план не утвердил. И мой месседж, который я повторяю с 2014 года, звучит "Nothing about Ukraine without Ukraine" – то есть "Ничего об Украине без Украины". Тогда Трамп меня услышал. И я считаю, что есть огромный шанс, что он это услышит и сейчас", – сказал народный избранник.

Петр Порошенко добавил, что нельзя упустить время и игнорировать все возможности, в том числе парламентскую дипломатию. Имеются в виду американские законодатели.

"Республиканцы в Конгрессе – я могу сказать, что 100 из них твердо стоят на проукраинской позиции. Еще 90 конгрессменов не поддерживают Украину, и у них уже есть сформированная позиция. И еще 30-40 законодателей – колеблющиеся. Мы сейчас должны уделить. внимание именно этим конгрессменам", – заметил Петр Порошенко.

Он предложил МИД, Офису президента и правительству предоставить фамилии этих конгрессменов.

"Если у нас будет большинство у республиканцев, а не только демократы, которые будут поддерживать Украину, у нас есть огромные шансы, что пройдет позиция Украины. Если нет, судьба проукраинских законопроектов будет ожидать предложения Байдена о 24 миллиардах", – предостерег пятый президент.

Напомним, что действующий президент США Байден пригласил в Конгресс еще 24 миллиарда долларов для поддержки Украины и замены американского оружия, отправленного Силам обороны. Причем законодатели получили это предложение еще в ноябре, однако Конгресс до сих пор не отреагировал на запрос Байдена.

Петр Порошенко напомнил, что именно при Трампе и благодаря Трампу Украина получила от США первое летальное оружие. Также во время его каденции впервые были применены санкции против Северного потока-2, причем без согласования с ЕС. И именно Трамп поручил госсекретарю Помпео подписать "Крымскую декларацию", где официально была зафиксирована позиция США по оккупированным территориям.

"Так что действия Трампа могут быть эффективными. Но для этого мы должны его убедить", – резюмировал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что он против ударов американским оружием вглубь территории России – политик считает это эскалацией войны. Однако, оказавшись в Белом доме, он вряд ли примет одностороннее решение о запрете таких атак, уверяют эксперты.

Действующий украинский президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что для Украины неприемлемо юридическое признание оккупированных территорий российскими, как это некоторые в Трампа предлагает. В то же время он допустил возможность дипломатического решения вопросов установления мира.

