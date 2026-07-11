Несмотря на санкции, Порошенко передал очередную партию техники подразделениям Сил обороны
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Несмотря на отказ Верховного суда отменить незаконные санкции, Петр Порошенко передал очередную партию техники военным на фронт.
"Сегодня утром Верховный Суд Украины уничтожил сам себя. Думал, они выстрелят себе в ногу. Нет — выстрелили в висок. Часть судей не смогла выдержать безумного, гнусного давления, которое оказала на них СБУ по указанию руководства службы или государства. Суд вынес позорное решение по делу против Зеленского о неконституционных и незаконных санкциях. Полтора года тянули этот процесс. Показательно, что двое из пяти судей не согласились с решением. Третью судью сломили из-за попытки возбудить уголовное дело против её отца. В этих условиях судья должна была заявить самоотвод. Так же, как и вторая судья, которая срывала заседания, неожиданно объявляя об отпуске", – сообщил Порошенко в соцсетях.
"Если каждый раз, когда против того, кто не понравился президенту, будут применяться санкции, преследовать оппозицию и общественных активистов, нас никогда не примут в Европейский Союз", — предупреждает пятый президент Украины.
"Это — не единственное позорное решение, принятое на этой неделе. Печерский суд запретил журналистам обнародовать данные о 143 квартирах, которые присвоила себе семья директора ГБР. В то же время следователи ГБР ворвались в офис одного из крупнейших в Украине производителей дронов — компании "Вирий", — напомнил Порошенко.
"Они думают, что могут воровать, а журналистам просто заткнут рот. Они пытаются остановить украинское производство дронов", — подчеркнул лидер оппозиции.
"Сейчас рядом со мной — представители 23 героических подразделений, которые получают нашу технику — десятки квадроциклов и мобильные пилорамы для фронта. Для бойцов 33-й ОМБр мы передаем прицеп для перевозки роботизированных комплексов", — рассказал он.
Общее количество квадроциклов, которые Порошенко за свой счет передал ВСУ, уже превысило 400 единиц. "А количество мобильных пилорам превысило 50 единиц. А еще — сотни экскаваторов, прачечно-душевых комплексов и десятки тысяч дронов. Если бы не эти позорные санкции, мы смогли бы помочь гораздо большему количеству военных", — подчеркнул лидер партии.
"У нас есть мотивация, мы продолжаем работать ради воинов и войска. Нас никто не сломит. С нами украинский народ и Вооружённые Силы", — подчеркнул Порошенко.