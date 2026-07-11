Несмотря на санкции, Порошенко передал очередную партию техники подразделениям Сил обороны

Несмотря на отказ Верховного суда отменить незаконные санкции, Петр Порошенко передал очередную партию техники военным на фронт.

Видео дня

"Сегодня утром Верховный Суд Украины уничтожил сам себя. Думал, они выстрелят себе в ногу. Нет — выстрелили в висок. Часть судей не смогла выдержать безумного, гнусного давления, которое оказала на них СБУ по указанию руководства службы или государства. Суд вынес позорное решение по делу против Зеленского о неконституционных и незаконных санкциях. Полтора года тянули этот процесс. Показательно, что двое из пяти судей не согласились с решением. Третью судью сломили из-за попытки возбудить уголовное дело против её отца. В этих условиях судья должна была заявить самоотвод. Так же, как и вторая судья, которая срывала заседания, неожиданно объявляя об отпуске", – сообщил Порошенко в соцсетях.

"Если каждый раз, когда против того, кто не понравился президенту, будут применяться санкции, преследовать оппозицию и общественных активистов, нас никогда не примут в Европейский Союз", — предупреждает пятый президент Украины.

"Это — не единственное позорное решение, принятое на этой неделе. Печерский суд запретил журналистам обнародовать данные о 143 квартирах, которые присвоила себе семья директора ГБР. В то же время следователи ГБР ворвались в офис одного из крупнейших в Украине производителей дронов — компании "Вирий", — напомнил Порошенко.

"Они думают, что могут воровать, а журналистам просто заткнут рот. Они пытаются остановить украинское производство дронов", — подчеркнул лидер оппозиции.

"Сейчас рядом со мной — представители 23 героических подразделений, которые получают нашу технику — десятки квадроциклов и мобильные пилорамы для фронта. Для бойцов 33-й ОМБр мы передаем прицеп для перевозки роботизированных комплексов", — рассказал он.

Общее количество квадроциклов, которые Порошенко за свой счет передал ВСУ, уже превысило 400 единиц. "А количество мобильных пилорам превысило 50 единиц. А еще — сотни экскаваторов, прачечно-душевых комплексов и десятки тысяч дронов. Если бы не эти позорные санкции, мы смогли бы помочь гораздо большему количеству военных", — подчеркнул лидер партии.

"У нас есть мотивация, мы продолжаем работать ради воинов и войска. Нас никто не сломит. С нами украинский народ и Вооружённые Силы", — подчеркнул Порошенко.