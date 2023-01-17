Российская Федерация продолжает политику терроризма против украинского народа. 14 января с.г. российская армия обстреляла ракетами всю территорию Украины.

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Пять российских тяжёлых бомбардировщиков Ту-22м3 произвели запуск крылатых ракет Х-22 (боевая часть 950 кг, максимальная дальность стрельбы 600 км). При использовании этих ракет на максимальных дистанциях они могут уйти от цели на несколько сотен метров. У украинской стороны пока нет таких противоракетных систем, которые могут сбить ракету этого типа. Это могут сделать только комплексы "Патриот" или "САМП-Т". Таким образом, за всё время российского вторжения российские ракеты Х-22 беспрепятственно уничтожали украинскую инфраструктуру и убивали граждан Украины. Этот тип ракет предназначался для уничтожения авианосцев в море. Теперь российские неандертальцы с территории Курской области уничтожили многоэтажку в 1,5-миллионном городе Днепр. Здание рухнуло от удара ракеты, которая также может нести ядерную боеголовку. На данный момент известно о более чем 40 погибших и 30 пропавших без вести. 73 человека получили ранения, 38 спасателям удалось вытащить из-под обломков. В этих суровых зимних условиях было разрушено 236 квартир, и более 400 человек нуждаются в переселении.

Это военное преступление огромных масштабов. Его совершили лётчики российского тяжелого бомбардировщика Ту-22м3 гвардейского полка тяжелых бомбардировщиков № 52 из города Шайковка. Командир этого полка - полковник Олег Тимошин. 27 июня 2022 года бомбардировщики этого полка под командованием Тимошина также нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в украинском городе Кременчуг. Тогда погибло 20 человек, более 30 просто пропали без вести и более 60 получили ранения. Таким образом, мы можем считать полковника Олега Тимошина одним из самых отъявленных военных преступников в рядах российской армии, который относительно быстро может быть осужден международным судом за военные преступления в Украине. Остался вопрос только к министру юстиции Германии Марку Бушману, который выступает против создания специального международного трибунала ООН по преступлениям войны в Украине. Как юрист он должен хорошо понимать, что существующий международный трибунал ООН не может рассматривать все виды преступлений, совершённых во время российского вторжения в Украину. Это касается и некоторых немецких депутатов в Бундестаге, которые занимают такую же позицию якобы потому, что гордятся существующим судом ООН, который может судить военных преступников, но далеко не за все виды совершённых преступлений. Именно полковник Тимошин отдал приказ о пуске смертоносных крылатых ракет Х-22М3, которые убивали мирных граждан Украины. Конечно, когда будет создан специальный международный трибунал, он будет судить и тех, кто отдавал приказ самому Тимошину. Но их суд займет немного больше времени. Однако военные преступления не имеют срока давности, так что все эти неандертальцы в российской военной форме, от летчиков-бомбардировщиков до высших военачальников в Генштабе и Минобороны РФ, сядут на скамью подсудимых за военные преступления и каждый понесёт своё наказание.

В течение 14 января с.г. Российская Федерация выпустила 38 ракет разных типов. Из них сбито 25. Некоторые типы российских баллистических и крылатых ракет украинская сторона просто не может поразить существующими системами противоракетной обороны. И это после того, как уже получила западные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Украинская сторона долгое время просит наиболее эффективные в этом смысле комплексы "Патриот", но так и не получила их. Первые системы поступят только через несколько месяцев, а пока мы вынуждены терять сотни ни в чём не повинных мирных граждан Украины.

Эта война должна закончиться как можно скорее, а украинская сторона не может этого сделать без тяжелого вооружения. Теперь нам приходится выпрашивать это оружие у США, Германии и других стран. На самом деле, это оружие у нас уже было. Сейчас нам требуется для начала несколько сотен тяжёлых танков и столько же средних и легких танков, а в 1991 году у нас их было невероятные девять тысяч штук разных типов. Всё это мы сократили по просьбе европейцев и США, я уже не говорю о ядерном потенциале, который был в десятки раз больше, чем у Китая. В то время мы только просили о признании и гарантии нашего территориального суверенитета. И что теперь? Канцлер Шольц сомневается, повлияет ли поставка тяжелых танков Leopard 2 на эскалацию войны. Возможно, Берлин хочет, чтобы украинские солдаты и мирные жители гибли десятилетиями, так как без тяжёлого вооружения они не могут освободить всю территорию, временно оккупированную российской армией.

На заседании Совбеза ООН, посвящённом вторжению России в Украину, китайская сторона осудила отправку военной помощи Киеву, которая якобы не способствует достижению мира. Если Пекин хочет мира, то почему он никогда не требовал, чтобы российская армия вернулась домой и оставила все украинские территории, оккупированные военным путём. Российская сторона убивает тысячи мирных жителей в Днепре, Кременчуге, Буче, Мариуполе, а Китай молчит, как ни в чем не бывало. До какого времени Пекин готов тайно поддерживать агрессора или рассматривает агрессию как метод ведения международной политики? Это осуждается Уставом ООН и действующими международными конвенциями, поэтому член ООН и постоянный член Совета Безопасности должен, наконец, учитывать опасности намерений Москвы уничтожить Украину как одну из 51 стран, являющихся учредителями ООН, который был создан на базе государств-участниц Антифашистской коалиции, где украинский народ внёс наибольший из всех наций вклад в борьбу с нацистской Германией и её союзниками, который составляет 10 миллионов погибших и 14 миллионов человек демографических жертв, что составляет более 50% всех потерь бывшего СССР.

Главный неандерталец Москвы Владимир Путин получил награду от своего балканского друга Милорада Додика, в очередной раз выдвинувшего старый и опасный тезис о том, что "все сербы должны жить в одном государстве", с которым Слободан Милошевич в своё время начал войны в Хорватии и Боснии и Герцеговина. Мы знаем, как бесславно закончил Слободан Милошевич. Не исключено такую долю постигнут Владимир Путин и Милорад Додик. А пока неандертальцы всех стран объединяются.