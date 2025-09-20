Зеленский ответил, готов ли к встрече с Путиным, и объяснил ожидания Трампа от Европы – мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Киев ожидает более решительных шагов со стороны западных партнеров.

Сред них – ужесточение санкций против агрессора и его "спонсоров", финансирующих продолжение войны через закупку энергоресурсов. Об этом заявил сам Зеленский, встречаясь 19 сентября с журналистами.

Что сказал глава государства

Президент Украины заявил, что Украина готова к встрече с Путиным.

"Я об этом говорил. И к двусторонней, и трехсторонней. Он не готов", — сказал Зеленский.

В то же время он рассказал, чего ждет от западных партнеров. Прежде всего речь идет об усилении санкционного давления на покупателей российских нефти и газа.

"Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с президентом Трампом. Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем. Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это — это затормаживать давление на Путина", — подчеркнул Зеленский.

