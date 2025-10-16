'Не питаем иллюзий': Буданов предупредил страны ЕС и НАТО об истинных намерениях Путина

Государство-агрессор Россия будет продолжать и расширять гибридную агрессию против стран Европейского Союза и НАТО, если не почувствует решительного сопротивления. Настоящей целью Кремля является подрыв безопасности Европы, которые Москва рассматривает как главную угрозу собственному авторитарному режиму.

Видео дня

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время встречи Киевской ассоциации военных атташе 14 октября 2025 года. По его словам, сейчас Европа уже чувствует внедрение российской доктрины "гибридной войны".

Буданов объяснил, что будет, если не остановить Кремль

"Не питаем иллюзий. Настоящие намерения Путина – продолжать и усиливать агрессию. Сейчас его цель – страны Европейского Союза и НАТО, в которых кремль видит главную угрозу для господства российского авторитарного режима. Сейчас в Европе видимо реализуются лишь первые пункты доктрины "гибридной войны". Если Кремль не остановить, не дать ему решительного и болезненного отпора, гибридная агрессия против стран ЕС и НАТО будет только распространяться и усиливаться", — отметил руководитель ГУР.

Украина готова делиться опытом противостояния агрессии

Буданов поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в войне против России и подчеркнул важность совместных усилий для укрепления глобальной безопасности. Он отметил, что Украина приобрела уникальный опыт противодействия агрессору во всех ее измерениях, в частности в военном, информационном и киберпространстве, и готова передавать эти знания союзникам.

"Украина приобрела бесценный опыт противостояния российской агрессии во всех ее измерениях и готова делиться им со всеми странами доброй воли для защиты их национальных интересов. Мы готовы и открыты для сотрудничества ради всеобъемлющего мира", — заявил глава разведки.

Во время встречи участники – представители иностранных военных миссий и дипломатического корпуса – почтили память погибших украинских разведчиков, которые отдали жизнь в борьбе с российской агрессией. Присутствующие минутой молчания почтили героев и возложили цветы к Мемориалу украинским воинам ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны рассказали, что российские чиновники продолжают применять к странам Балтии те же нарративы, с помощью которых Россия пыталась оправдывать свою агрессию против постсоветских стран на протяжении последних 30 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!