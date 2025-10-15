Россия 'нацелилась' на страны Балтии: в ISW объяснили, как Кремль пытается оправдать возможную агрессию

Москва продолжает провозглашать обвинения в адрес стран Балтии. При этом кремлевские чиновники используют те же нарративы, которые звучали из их уст для оправдания вторжений в государства постсоветского пространства.

Видео дня

В ход пошли, в частности, тезисы о "русском мире" и "необходимости защищать соотечественников" – теперь уже в балтийских странах. О чем это свидетельствует, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

В Кремле нападают на страны Балтии

Аналитики отметили, что российские чиновники продолжают применять к странам Балтии те же нарративы, с помощью которых Россия пыталась оправдывать свою агрессию против постсоветских стран на протяжении последних 30 лет.

На этот раз поводом стала депортация из Латвии почти тысячи россиян, которые десятилетиями жили в стране и так и не удосіжились выучить латвийский язык.

Так, спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин 14 октября заявил, что латвийские власти "преследуют" русскоязычных людей в Латвии и что Россия должна защищать своих "соотечественников" в странах Балтии.

А председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и депутат Думы Леонид Слуцкий заявил, что русские в Латвии являются частью "Русского мира" – аморфной идеологической конструкции, предназначенной для "обоснования" претензий Москвы на территории, входившие в Киевскую Русь, Московское царство, Российскую империю, Советский Союз и современную Российскую Федерацию, а также охватывающей любых людей, которые чувствуют родство или принадлежность к России.

Тезис о необходимости "защиты соотечественников" в исполнении кремлевских чиновников – не нов: он звучал при оправдании Кремлем агрессии против Молдовы, Грузии и Украины, отмечают аналитики.

"Кремлевские нарративы о российских "соотечественниках" в странах Балтии и более широком "русском мире" являются частью многолетних усилий Кремля по созданию условий для оправдания возможной российской агрессии против НАТО в будущем", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA писал, что аналитики ISW констатировали: российские войска возобновили механизированные штурмы в Донецкой области, которых не проводили как минимум с апреля этого года. При этом ставку российское командование делает на плохую погоду: дожди и туманы снижают возможность применения БпЛА для разгрома вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!