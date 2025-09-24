"Не может быть никакого смягчения санкций": Зеленский призвал не допустить превращения Крыма Россией в военную базу

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нельзя допустить превращения Россией оккупированного ею Крыма в одну большую военную базу. Мы должны это сделать, чтобы защитить жизни наших людей. Украина уже осуществляет необходимые для этого шаги.

Об этом Зеленский сказал в среду, 24 сентября, на пятом саммите международной Крымской платформы. Он отметил влияние украинского давления на логистику врага.

"Наши дальнобойные дроны являются точными. Наше давление на российскую логистику дает результаты. И российская военная машина сталкивается с серьезными, очень серьезными трудностями", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что отсутствие должной реакции на оккупацию Крыма 11 лет назад "показало многим хищникам в мире, как легко можно отобрать кусок другого государства". Однако он заверил, что Украина при поддержке международных партнеров продолжит борьбу.

"Это не просто часть земли – это часть жизни. Украина является домом для многих народов, и особенно для коренного народа Крыма – крымских татар. Это народ, который может по-настоящему почувствовать, что значит "дом", только в Крыму. У россиян есть много мест на их огромной территории, где они могут чувствовать себя дома. Но им этого никогда, никогда, никогда не бывает достаточно – даже самой большой территории в мире им мало. И именно с Крыма Россия вернулась к своей старой имперской привычке – отбирать то, что является самым дорогим, у ее соседей", – сказал украинский лидер.

Президент выразил благодарность всем, кто сохраняет и усиливает санкции в ответ на войну России.

"Не может быть никакого смягчения или отмены санкций против России, пока продолжается война и оккупация. И не может быть никакого прощения за то, что Россия сделала, начиная с 2014 года. Оккупант должен быть привлечен к ответственности за оккупацию и за все преступления этой войны – войны, в которой виновата только Россия", – подчеркнул гарант.

Он также призвал мир помнить о страданиях мирных жителей, чьи жизни Россия разрушила на оккупированных территориях.

"Сегодня самые жесткие репрессии – в Крыму и в других районах под российским контролем – против тех, кто говорит правду, стремится к свободе, даже свободе вероисповедания. Крымские татары, мусульмане являются среди главных жертв этих репрессий. Представьте себе: некоторые крымские заключенные были лишены свободы с 2014 года – уже 11 лет. Поэтому главное послание Украины такое: не позволяйте, чтобы война стала нормой", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия очень стремится сделать войну новой нормой. Именно этому надо сопротивляться – не позволять, чтобы убийства и российская оккупация стали тем, на что мир может просто закрыть глаза. Не может быть нормализации российской войны или российской наглости ее вести, подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в современном мире держится не на международном праве и международных институтах, ведь они не работают. Нет других гарантий безопасности, кроме друзей и оружия.

