"Не могут даже победить Украину": Орбан назвал россиян слабыми для нападения на НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Россия якобы не представляет реальной военной угрозы для стран НАТО. По его словам, российская армия оказалась недостаточно сильной, чтобы достичь своих целей в Украине, а значит не способна начать нападение на альянс.

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Об этом он рассказал в интервью французскому каналу LCI. Орбан подчеркнул, что не боится расширения конфликта между Россией и Украиной до глобального масштаба.

"Россияне слабоваты для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", – заявил он.

В то же время он выразил сомнение в возможности победы Украины в войне. Орбан в очередной раз повторил нарратив, что настоящие переговоры о завершении войны должны состояться не между Украиной и Россией, а между Москвой и Вашингтоном.

"Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа - потому что слишком вовлечена в это. Надо чтобы это была договоренность между россиянами и американцами", – сказал премьер Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, в следующем году в Венгрии состоятся парламентские выборы и, предполагают аналитики, "бить" Орбана будут больно как внутри страны, где он постепенно теряет популярность, так и на международной арене. Сейчас ЕС и венгры пытаются "избавиться" от скандального политика в правительстве.

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