'НАТО должно умереть': Кулеба предположил, что Североатлантический альянс ждут бурные времена

Североатлантический Альянс в последнее время демонстрировал полную беспомощность в отношении действий страны-агрессора России, которую в НАТО официально признали для себя главной угрозой. Поэтому НАТО "ждут бурные времена", считает украинский дипломат, министр иностранных дел в 2020-2024 годах Дмитрий Кулеба.

Об этом дипломат рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он сравнил Альянс с верой в потусторонние силы.

"НАТО – это религия. То есть ты либо веришь, либо не веришь. Когда наступает момент и пророк не может превратить воду в вино, обычный человек перестает верить, потому что ему нужно чудо. Вот на ожидании чуда – воскресении мертвого, или превращении воды в вино, или один хлеб превратить во много хлебов и рыбин, – и держится НАТО", – уверен Дмитрий Иванович.

Он приводит в пример ситуацию, когда Польша созвала консультации по 4-й статье НАТО из-за вторжения российских дронов в польское воздушное пространство.

"Супер, встретились послы, все там в новостях, заголовки. 4-я статья, консультация, аплодисменты... Дальше, куда там опять прилетело? Кто-то еще созвал только что консультацию. Эстония созвала, ну, супер, созвали консультации по 4-й статье НАТО. А если каждую неделю будут залетать?" – спрашивает дипломат.

НАТО ждут бурные времена, уверен Дмитрий Кулеба, однако добавляет, что "в Европе есть определенное количество стран, которая способна помогать тем, кто окажется под российским ударом". Также американцы, хотя и "не будут умирать за Европу", оружие будут давать.

Бытует мнение, на смену Североатлантическому Альянсу должны прийти другие блоки. Возможно, не такие большие, но более сплоченные на идее общей европейской безопасности. Но чтобы сделать такие новые блоки, "НАТО должно умереть", заметил дипломат.

"Чтобы построить кустовые альянсы, НАТО должно умереть. При живом НАТО никаких кустовых альянсов не будет. И все, кто думает, что Украина создаст какой-то альянс и будет нам счастье, то нет. Все эти страны сначала будут говорить, окей, дорогая Украина, у нас там есть 5 статья, мы не можем подставлять всех остальных, подвергаться войне с Россией. Они не могут сказать партнерам по НАТО, что "вы можете нас не защищать, потому что мы Украине пообещали, никто не будет". Поэтому для изменения архитектуры европейской безопасности НАТО должно умереть. Альянс развалится только в условиях войны на территории ЕС, когда окажется, что единства там не существует", – объяснил Дмитрий Кулеба.

Дипломат добавил, что это зависит от политиков, и "НАТО может проявить силу, а может проявить и слабость, и тогда вера в альянс исчезнет".

Как сообщал OBOZ.UA, на площадке криптовалютной букмекерской платформы Polymarket открылся рынок ставок на "Военное столкновение НАТО × Россия в 2025 году?".

Сейчас там шансы на то, что до конца года между Россией и НАТО произойдет военное столкновение, составляют до 1 к 7, а сама возможность оценивается в 13%.

