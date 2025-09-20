Пролежал в поле несколько дней: в Польше нашли последний дрон РФ, который залетел 10 сентября

В субботу, 20 сентября, в Польше нашли последний из двух десятков российских дронов, которые нарушили воздушное пространство страны 10 сентября. БПЛА обнаружили в поле, в нескольких десятках метров от зданий.

Видео дня

Об этом сообщает RMF24.pl. Дрон нашел землевладелец в гмине Корше (Кентшинский уезд, Варминско-Мазурское воеводство).

Что известно о найденном дроне

Дрон нашли в субботу около 14:00 в 50 метрах от зданий. Об этом проинформировали полицейских, которые охраняли территорию и сам объект.

Даниэль Бродовский, представитель районной прокуратуры в Ольштыне, сообщил, что это был пенопластовый дрон. Его состояние свидетельствует о том, что он пролежал в поле несколько дней.

"На данный момент мы считаем, что это последний из разыскиваемых дронов, который попал на территорию Польши в ночь с 9 на 10 сентября", – сказал Бродовский.

О находке также были уведомлены другие службы, в частности Военная полиция и прокурора по военным делам районной прокуратуры. На месте происшествия работали прокуроры 8-го военного отдела районной прокуратуры в Ольштыне, которые передадут собранные доказательства в районную прокуратуру в Люблине, которая расследует это дело.

Каролина Галецкая, пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши, подтвердила информацию об обнаружении дрона "Польскому радио".

"На данный момент полиция на месте, проводятся соответствующие действия. Все службы, конечно, проинформированы, в частности жандармерия, пограничная служба, а также другие службы, которые ведут действия. И, конечно, на следующем этапе следствие и дело перейдет в прокуратуру", – сказала она.

Это уже второй дрон, найденный в Варминско-Мазурском воеводстве после нарушения польского воздушного пространства на прошлой неделе.

Ранее мы писали о том, что в среду, 17 сентября, в лесах Польши был найден еще один разбитый беспилотник после прошлонедельного вторжения России. Так что количество БПЛА, которые нарушили воздушное пространство республики, возросло до 20.

Как сообщал OBOZ.UA, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что польские войска вместе с союзниками по НАТО адекватно ответили на атаку российских дронов. По его словам, дроны были либо уничтожены, либо упали на территории страны после того, как военные оценили их угрозу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!