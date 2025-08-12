'Настроены на успех': Рубио поговорил с Лавровым перед встречей на Аляске

Главы внешнеполитических ведомств США и РФ Марко Рубио и Сергей Лавров 12 августа провели переговоры. Они обсудили будущую встречу американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Что сообщили о разговоре в Госдепе

Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил, что состоялся телефонный звонок и стороны обсудили возможности для "успешного" проведения саммита на уровне лидеров. Подготовка встречи продолжается.

"Могу подтвердить, что госсекретарь Рубио разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым", – сказала пресс-секретарь ведомства Темми Брюс на брифинге во вторник. Она заявила, что инициатива провести встречу исходила от Путина.

Брюс добавила, что "обе стороны подтвердили свою приверженность успешному проведению мероприятия".

Что сообщили в МИД РФ

Министерство иностранных дел государства-агрессора опубликовало краткий отчет о переговорах. Пресс-служба на официальном сайте повторила формулировку, которую использовала Темми Брюс:

"С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия".

В России добавили, что американский госсекретарь и российский министр поговорили об "отдельных аспектах подготовки" к запланированной на 15 августа встрече на Аляске. Подробностей об этих "аспектах" в МИД не раскрыли.

Как писал OBOZ.UA:

– 12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже заявляла о том, что саммит на уровне лидеров состоится, потому что Путин попросил об этом Трампа, когда спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посещал Москву.

– Сам Дональд Трамп на брифинге 11-го числа сообщил, его встреча с Владимиром Путиным 15 августа будет "пробной". В то же время глава Белого дома заверил, что будет пытаться договориться о следующих саммитах, закончить войну и даже вернуть некоторые территории Украины. Но он предупредил, что может выйти из переговоров.

