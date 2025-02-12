Прошли два года и триста пятьдесят дней войны. Сегодняшние карты ISW показывают, что россияне продвинулись на нескольких участках Южного фронта от Малой Токмачки до Гуляй Поля.

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Также есть их небольшое продвижение на северо-восточном фасе Покровского выступа и на Восточном фронте, западнее Кременной, в районе Ямполовки. В Курской области, ВСУ второй день никуда не продвинулись. Хотя до этого начало их наступления было многообещающим.

Давеча Сырский обозначил Курское направление как приоритетное и сказал, что помимо него, другим приоритетом ВСУ теперь являются удары украинскими БПЛА по военным и промышленным объектам в глубине России.

Я бы еще добавил, что важным приоритетом для ВСУ является стратегическая оборона по всей линии фронта и уничтожение атакующих сил противника. И странно, что Сырский эту главную (на мой взгляд) задачу ВСУ не обозначил как приоритетную. Но ему виднее. Он Главнокомандующий. Ему и решать что главнее чего.

Кроме этого, Сырский еще сообщил, что если год назад преимущество России в боеприпасах составляло примерно 1:10, то сегодня это соотношение 1:2. Осталось только понять почему это соотношение так радикально изменилось: потому, что у россиян стало меньше боеприпасов или потому, что у ВСУ их стало больше?

Я, честно говоря, даже не знаю, какой из этих двух вариантов мне сильнее нравится. Может быть даже тот, что количество боеприпасов у россиян катастрофически упало. Это бы означало именно то, чего мы все ждем: истощение их ресурсов…

Вчера "Украинская правда" (УП) сообшила, что 50 тысяч украинских военнослужащих всех родов войск переведут в ряды пехотинцев для обеспечения ротации кадров в соответствии с приказом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Речь идет о ротации примерно 20% всех солдат, находящихся непосредственно на фронте. УП пишет, что такая оценка следует из данных о численности войск, опубликованных изданием The New York Times. Ожидается, что это станет первой ротацией с момента начала войны.

"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты" - сообщил источник УП в Генштабе ВСУ.

Таким образом, нетрудно вычислить, что на передовой сегодня находится 250 тыс. украинских военнослужащих. С учетом того, что недавно Зеленский заявлял, что в украинской армии насчитывается 800 тыс. человек, остается понять где остальные 550 тыс.? Неужто все до единого белорусскую границу охраняют? Или это флот? Или резерв Верховного Главнокомандующего?

В этой связи совсем уже неуместным становится вопрос о том, куда подевались те 14 оставшихся по вине западных союзников без оружия бригад, которыми Зеленский неоднократно попрекал лидеров стран НАТО. Теперь уже любому непредвзятому человеку ясно, что это была лишь фигура речи…

Сегодня у западных политиков и большого начальства было какое-то затишье и ничего нового они нам не сообщили. В основном они повторяли все те мысли, которыми они нас уже неоднократно "радовали". Поэтому не хочется снова все это повторять. Хотя, может быть, я чего-то и пропустил. Я это списываю на выходные и надеюсь, что в понедельник они снова включат свое красноречие….

Кстати, ВСУ сбили российский Су-25 и еще вертолет Ми-8, (который прилетел спасать экипаж и нарвался на украинский дрон). Так что вот так…

Слава Украине!🇺🇦

Были освобождены еще трое заложников, которых захватил ХАМАС 7 октября 2023 года. Это 56-летний Охад Бен Ами, 34-летний Ор Леви и 52-летний Эли Шараби. Все они выглядят изможденными и сильно похудевшими. Очевидно, что их морили голодом. Но слава Богу они на свободе и для них теперь все мучения позади. Такие дела…