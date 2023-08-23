Нардеп от "Слуги народа" попал в тройное ДТП, пострадали дети. Фото

Во Львовской области днем 22 августа в дорожно-транспортное происшествие попал народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Копыленко. Столкнулись три автомобиля, нардеп и двое детей из другой машины находятся в больнице.

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О госпитализации политика сообщило движение "Честно" со ссылкой на коллег Копыленко. "Украинская правда" пишет, что речь идет об аварии на автодороге Киев – Чоп в 15:30 вторника.

В ГУ Национальной полиции во Львовской области рассказали, что столкнулись Toyota Camry (которой управлял 36-летний житель Ужгорода), Kia Sportage (за рулем находилась 23-летняя жительница Волынской области) и Toyota RAV 4 (управлял 42-летний житель Червоноградского района Львовщины).

Предварительно, "слуга" находится на пассажирском сидении Toyota Camry. В полиции заявили, что 52-летний пассажир госпитализирован. Травмы также получили двое малолетних детей: 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет. Они ехали в Kia Sportage.

В 2019 году Копыленко был избран народным депутатом Украины IX созыва как 135 номер в списке партии "Слуга народа" и беспартийный.

Как писал OBOZREVATEL, ранее лидер группы O.Torvald и боец 135-го отдельного батальона Территориальной обороны Украины Женя Галич чуть не погиб в ДТП. Артист ехал с собратьями на боевом авто, когда произошел инцидент.

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