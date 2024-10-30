'Нам нужен бюджет победы': Порошенко в ВР раскритиковал смету на 2025 год

Облачные зарплаты силовиков и Счетной палаты свидетельствуют о неадекватности действий Верховной Рады в условиях чрезвычайной опасности на фронте.

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Об этом с трибуны парламента заявил Петр Порошенко, раскритиковав проект государственного бюджета на 2025 год.

"К сожалению, обсуждение проекта принятия бюджета свидетельствует о полной неадекватности действий Верховной Рады. Когда все украинцы начинают свое утро с карты Deep State, видя, что сдаются в очередное одно-два села, вы сегодня в этом зале пытаетесь протянуть зарплату прокуроров и других. Вы забираете эти деньги у солдат, вы забираете эти деньги у тех, кто в окопах", – возмутился Петр Порошенко.

"И не верьте, когда вам говорят, что это деньги партнеров. Нет. Ибо заимствование через ОВГЗ и есть главное финансирование. Они берут взаймы у государства для того, чтобы покупать прокуроров, покупать отчеты Счетной палаты и финансировать силовиков", – объясняет пятый Президент.

"Можно сколь угодно давить на местные советы, чтобы они голосовали в поддержку "Плана победы", но этот бюджет свидетельствует, что это – бюджет "плана капитуляции". Россия, повысившая военные расходы на 36%, сегодня уже в 7 раз превышает финансирование Вооруженных Сил Украины, собирается это делать и в 2025-2026 годах. А этим бюджетом вы заставляете вооруженные силы Украины быть без боеприпасов, без обеспечения", – констатирует Порошенко.

"Мне стыдно смотреть в стеклянные глаза отдельных депутатов. Это было в 2021 году, когда я с этой трибуны говорил – дайте 60 миллиардов Вооруженным Силам. Это было в 2023 году, когда мы с этой трибуны говорили – дайте деньги на фортификации, на вторую линию обороны возле Марьинки, Авдеевки, Угледара. Тогда вы говорили – нет, потому что "мы наступаем", – напомнил Порошенко.

"Сегодня мы говорим: снабдите Вооруженные Силы пакетом "Save Soldier". У каждого воина должен быть не только бронежилет и кевларовый шлем, а то, что сейчас я вожу на фронт – FPV, РЭБ, Мавики, средства противодействия технической разведке, необходимые запасные части. К сожалению, парламент забрал НДФЛ, которое должно было идти на счета бригад. Дайте спецфонд военным, не повышайте налоги наемным работникам, заветуйте этот закон и в конце концов стройте "План победы", – призвал Порошенко.