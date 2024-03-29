Надоело наблюдать за деградацией ВР: 'Евросолидарность' инициировала постановление о возвращении полноценной работы Рады

Фракция "Европейская Солидарность" инициирует постановление о возвращении журналистов в Верховную Раду и о возвращении работы парламента к регламентным нормам. "ЕС" также призвала другие фракции присоединиться к этому постановлению.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Ее цитирует пресс-служба "Евросолидарности".

"2 пленарные недели в месяц, как надо – собираться чаще, гарантирован час вопросов к правительству, возвращение контролирующих функций парламента. Об освещении работы ВР и публичных согласительных", – отмечает депутат.

"Нам надоело наблюдать за деградацией ВР и закрытой дверью сессионного зала. Постановление открыто для подписания всем депутатам ВР. Присоединяйтесь, коллеги! Это тоже тест, кто осознает глубину кризиса и готов это менять", – призвала Ирина Геращенко депутатов из других фракций.