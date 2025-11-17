На ВСК по "пленкам Миндича" из министров "дошел" только Соболев: что известно

В понедельник, 17 ноября, стартовало заседание временной следственной комиссии по делу "Энергоатома". Однако из всех членов правительства на него пришел только Алексей Соболев.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Глава правительства и еще двое министров без уведомления причин не пришли на заседание.

ВСК по делу "Энергоатома"

Парламентарий заявил, что на заседании не присутствовали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а также министры энергетики и юстиции, Светлана Гринчук и Герман Галущенко.

Пришел только министр экономики Алексей Соболев, который уверял о том, что ему ничего не было известно о схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме", подчеркнул нардеп.

"Относительно того, что долгое время не могли согласовать контракты членам Наблюдательного совета, Алексей Соболев сказал, что Министерство энергетики и министр Галущенко пытались как можно быстрее решить этот вопрос", – добавил Железняк.

Глава Минэкономики также подчеркнул, что ведомство пыталось как можно быстрее устранить бюрократические препятствия. Этот вопрос остается одним из ключевых в расследовании деятельности "Энергоатома".

Заметим, что до этого фигуранты "Миндичгейта", Игорь Миронюк и Александр Цукерман фактически подтвердили, что Герман Галущенко является "человеком" экс-нардепа-предателя Андрея Деркача, о чем свидетельствуют записи, опубликованные НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности, поскольку ее имя появилось на опубликованных разговорах фигурантов дела.