Галущенко работал на Деркача: Миронюк и Цукерман подтвердили, – Железняк

Фигуранты "пленок Миндича" фактически подтвердили, что экс-министр энергетики и отстраненный министр юстиции Герман Галущенко является "человеком Деркача" (экс-нардепа – предателя Андрея Деркача). Что зафиксировано на самих записях.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Миронюк и Цукерман подтверждают историю: Герман Галущенко является "человеком Деркача", – говорится в сообщении.

Также нардеп опубликовал фрагмент заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу об избрании меры пресечения экс-советнику министра энергетики Игорю "Рокету" Миронюку, на котором зачитали отрывок из его обсуждения с Александром "Шугарменом" Цукерманом встречи Деркача и Галущенко после назначения последнего в руководство "Энергоатома".

"Когда "Сигизмунда" (еще одно прозвище Галущенко, наряду с "Профессором". – Ред.) назначили в атом ("Энергоатом". – Ред.)... тот ему позвонил (Деркач – Галущенко. – Ред.), говорит, заедь ко мне, я хочу рассказать тебе, как там что работает... Он поехал", – привели в суде слова Цукермана.

При этом подчеркивается: сам Миронюк, утверждает, что советовал Галущенко не ехать к Деркачу. Но тот не послушался.

"Поэтому – человек Деркача", – констатировал Миронюк.

В свою очередь Железняк отметил: сказанное фактически является признаем того, что Галущенко работал на Деркача.

"Это уже факт. Член СНБО, министр энергетики и министр юстиции являются "человеком" предателя и уже сенатора страны-агрессора", – констатировал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, в части записей, опубликованных НАБУ и САП, Миндич обсуждал консервацию определенного строительства, в которое ежемесячно вливали по сотни тысяч долларов. По данным расследователей, речь идет о роскошном коттеджном городке в Козине под Киевом, на возведении которого экс-министр единства Алексей Чернышов получал сотни тысяч наличными от "энергетического бэк-офиса" того же Миндича.

