На совещании со Свириденко Порошенко потребовал повышения выплат военным – премьер-министр пообещала провести военную реформу

На встрече согласительного совета руководителей фракций с премьер-министром Юлией Свириденко Петр Порошенко жестко поставил вопрос о повышении денежного обеспечения военным, а также о сроках службы и возврате в бюджет Минобороны 40 млрд грн.

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Как сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, Свириденко в очередной раз пообещала, что в июле правительство представит проект военной реформы с пересмотром выплат и сроков службы. "Евросолидарность" также требует уволить с должностей всех фигурантов Миндичгейта, пишет Геращенко.

"Состоялась согласительная встреча с участием руководителей фракций с премьеркой Свириденко. Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко от нашей фракции жестко поставил требование об увеличении денежного обеспечения военных и сроков службы. Тем более когда сама Свириденко откровенно манипулирует цифрой в 1,5 трлн грн кредитной помощи ЕС, которые технически зачислили в бюджет", — – пишет депутат.

"Мы продолжаем давление на правительство и монобольшинство с требованием вернуть в Минобороны 40 млрд грн и повысить денежное обеспечение Армии. Базовое обеспечение не может быть менее 30 тысяч грн, те, кто на передовой, должны получать не менее 245 тыс. грн. Всю пленарную неделю наша команда требовала внести эти изменения в бюджет. Вчерашнее голосование, когда военным не добавили ни одной гривны, вызвало возмущение в ВСУ", — констатирует Ирина Геращенко –.

"Давление "ЕС" дало результат! Премьер-министр пообещала, что правительство в июле подаст в ВР военную реформу, в которой будут предложения по срокам службы, увеличению денежного обеспечения", — – сообщила Геращенко.

– Также на встрече обсудили тему евроинтеграции. "Наша фракция требует не позднее июля рассмотреть в ВР законопроект о реформе и полной перезагрузке ГБР как одно из ключевых требований Евросоюза. Что касается кадровых вопросов, то все чиновники, которые засветились на пленках Миндича, должны быть уволены", — подчеркивает Геращенко.

"Отдельно подняли тему уважения к оппозиции, недопустимости давления и неуважения, блокирования межпарламентской дипломатии. Мы и в дальнейшем будем жестко отстаивать интересы ВСУ несмотря ни на что", — – резюмирует Геращенко.