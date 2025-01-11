"Мыслит категориями выгод": эксперт сказал, чего ждать от встречи Трампа с Путиным

Сейчас и Москва, и Вашингтон прилагают усилия для того, чтобы организовать встречу диктатора Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, так как она будет выгодна обеим сторонам. Для будущего лидера США эти переговоры будут возможностью реализовать ключевые предвыборные обещания.

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Кроме того, Трамп сможет продемонстрировать всему миру, что Америка оставляет за собой функции "мирового полицейского". Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал политический эксперт, доктор исторических наук Алексей Кошель.

"Для Путина вопрос встречи также важен, потому что после начала масштабного вторжения это может быть первая встреча, которая может усилить Путина. С начала вторжения это может быть первая наиболее масштабная встреча на международном уровне, которая может продемонстрировать всем, что Путин по крайней мере выходит из международной изоляции. Ну и также для Путина эта встреча важна, потому что – мы можем относиться к нему как угодно, мы воспринимаем его как больного человека, как безумного человека – но этот человек четверть века управляет страной", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Путин хорошо понимает, как работают экономические модели и какие проблемы накапливаются в России. Учитывая это, для него важно снятие санкций, свободная торговля и уменьшение экономических рисков для России.

С другой стороны Путин также пытается восстановить статус одного из мировых лидеров и закрепить за собой определенные рычаги влияния на часть постсоветского пространства, кроме того, он заявляет о претензиях на страны Варшавского договора.

"Этого, конечно, не будет, но выйти из изоляции и снять санкции, отказаться от репараций, многого другого, для Путина это тоже будет чрезвычайно значительный результат. Поэтому очевидно, что эти переговоры, они выгодны сегодня и для Трампа, и для Путина . В этих переговорах вопрос Украины является только одним из многих", – подчеркнул Кошель.

Говоря о Трампе, он отметил, что управленческий стиль республиканца – это стиль мышления бизнесмена. Он просчитывает отдельные комбинации, но делает это как бизнесмен – в вопросе выгод или невыгод.

Даже в вопросах войны он исходит из формулы, что выгоднее ее остановить. Очевидно, что Трамп не будет исходить исключительно из позиции интересов Украины, так как он хочет именно прекратить войну, а не отстаивать украинские интересы.

"Поэтому для нас желательно, чтобы позиция Украины, для того чтобы она была сильнее, она может быть четко консолидирована с ключевыми лидерами стран Европейского Союза. Когда в вопросе переговоров, в вопросе красных линий для Украины будет одинаковая позиция ЕС и Киева, тогда наша позиция может быть несколько сильнее и может быть услышана. Если не будет согласования такой позиции, конечно, тогда интересы Украины не будут представлены с позиции большей силы", – резюмировал эксперт.

Напомним: избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для того, чтобы "положить конец войне". Однако точной даты переговоров республиканец не назвал.

В Кремле в ответ на это заявили, что Путин якобы готов встретиться с Трампом "без всяких условий". Там указали, что для этого нужно только желание Вашингтона, и не забыли напомнить о позиции относительно Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что пока Владимир Путин не откажется от своих требований, никакие переговоры не приведут к устойчивому миру. То, чего хочет российский диктатор, в ISW трактовали как "полную капитуляцию Украины", поэтому эти условия делают невозможным завершение войны.

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