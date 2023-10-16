'Мы создадим стабильное правительство': Моравецкий выступил с заявлением после выборов в Польше. Что известно о результатах голосования

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после победы на парламентских выборах партии "Право и справедливость" заявил, что готов сформировать стабильное правительство. По его словам, новое правительство сможет провести Польшу через различные неурядицы.

Также он выразил благодарность полякам за поддержку партии "Право и справедливость". Об этом Моравецкий написал в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Моравецкий заявил, что по традиции президент поручает миссию формирования правительства партии, которая набрала наибольшее количество голосов избирателей. Также он добавил, что готов создать стабильное правительство.

В то же время лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил, что он также намере в ближайшее время сформировать новое правительство. Примечательно, что его политическая сила может войти в коалицию с другими оппозиционными партиями.

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По результатам Национальной избирательной комиссии Польши, наибольшее количество голосов на выборах получила правящая партия "Право и справедливость". Политсила набрала более 40% голосов, что позволит ей получить 198 мандатов в Сейме.

На втором месте расположилась "Гражданская коалиция" с 26% голосов. Политическая сила может рассчитывать приблизительно на 160 мандатов в Сейме.

Почти 14% избирателей отдали свои голоса за блок "Третий путь", что позволяет 57 представителям политической силы попасть в Сейме. Кроме того, в нижнюю палату Национального собрания Польши проходят партии "Новые левые" и "Конфедерация" с 8 и 7,5% голосов соответственно.

Напомним, голосование в Польше 15 октября назвали "важнейшими за десятилетия". Результат выборов может повлиять, в частности, на отношения Польши с Украиной.

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