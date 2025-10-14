Рютте вспомнил российскую шутку, говоря о покупке F-35 и Patriot. Видео

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал поставки Украине современных вооружений – самолетов F-35 и систем Patriot. При обсуждении этого вопроса он вспомнил советскую шутку, иллюстрирующую задержки в поставках военной техники.

Об этом сообщает OBOZ.UA. По его словам, он иногда шутит, что покупка F-35 или систем Patriot напоминает старый русский анекдот о "Ладе и холодильнике".

Суть шутки такова: "Холодильник прибудет через десять лет, а потом они спрашивают: утром или днем?" Здесь ирония заключается в чрезвычайно долгом сроке доставки. Но по ходу возникают мелкие, но формальные вопросы о точном времени получения.

Рютте использовал этот анекдот, чтобы показать реалии поставки высокотехнологичного оружия: все происходит медленно, с многочисленными согласованиями и задержками, а конечный результат часто кажется далеко не таким быстрым и простым, как ожидают.

Напомним, Германия планирует до конца 2025 года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot в сотрудничестве с Норвегией. Недавние массированные атаки РФ, включавшие более 580 дронов и более 40 ракет, подтверждают насущную потребность в усилении украинской ПВО.

Кроме этого, США готовы продать несколько зенитных ракетных комплексов Patriot и другое вооружение партнеру по НАТО – Дании. Эта европейская страна, со своей стороны, хочет поддержать Украину в оборонной кампании против России и предоставить Киеву дополнительные системы Patriot.

