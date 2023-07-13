'Мы понимаем друг друга': в Госдепе США рассказали о реакции США на критику Зеленского в отношении НАТО

В Госдепе США рассказали о реакции на критику президента Украины Владимира Зеленского в отношении НАТО. Там ответили, что Украина и США продолжают поддерживать дружеские отношения, а связи между двумя странами остаются крепкими как никогда.

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Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан в эфире Радио Свобода. Такой ответ она дала на вопрос о реакции Вашингтона на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о нерешительности НАТО.

В то же время, ранее издание The Washington Post писало, что этот твит Зеленского, возможно, вызвал раздражение среди членов американской делегации.

"Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы у Украины было оружие и помощь. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", – сказала Андреа Калан.

Отметим, что президент Украины в первый день саммита НАТО назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО, хотя и позже смягчил риторику.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе путь нашей страны к членству в Альянсе стал короче, но не быстрее. Чтобы ускорить процесс вступления в НАТО, Украина должна выполнить определенные задачи.

Ранее сообщалось, Дмитрий Кулеба заявил, что никакие гарантии безопасности не заменят Украине членство в НАТО. Вступление нашей страны в Североатлантический альянс является самой мощной гарантией того, что в Европе больше не будет войны.

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