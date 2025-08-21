'Мы много говорили о Крыме': Зеленский рассказал, что за карта была на встрече с Трампом и какой фактор 'убийственный' для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме они изучали карту с обозначением обстановки на поле боя. По словам Зеленского, весомая часть разговора касалась Крыма, который был обозначен "самой большой проблемой".

Видео дня

Глава государства заявил, что по мнению Трампа, Крым стал "ключом для полномасштабной войны", и если бы тогда президент США Барак Обама не предоставил эту возможность и Путин не оккупировал Крым и частично Донбасс, то он не начинал бы полномасштабную войну. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

В Белом доме был нормальный диалог

Зеленский рассказал, что на переговорах с Трампом была карта с информацией о проценте территорий, которая была оккупирована после 2014 года и после 2022 года.

"Когда мы приехали, у них уже была своя карта. Я сказал, что хотел бы показать, что сейчас происходит на поле боя. Для этого не нуждаюсь в нашей карте, могу на вашей карте, потому что я прекрасно понимаю, какая обстановка: где мы есть, о присутствии на Донбассе, в целом на Востоке, почему они не могут получить ту или иную территорию и т.д. Это были мои продолжительные объяснения, но это был совершенно нормальный диалог", – сказал Зеленский.

Президент объяснил Трампу, что если украинские военные выйдут с Донбасса и он перейдет под контроль россиян, то Украина фактически откроет путь на Харьков. Также украинский президент продемонстрировал Трампу дороги в Днепр и акцентировал на важных аспектах в вопросе территорий.

"Если мы говорим о выходе с Востока, мы не можем этого сделать. Но здесь вопрос не только в Конституции, это вопрос о выживании нашей страны, и здесь вопрос о наиболее сильных защитных рубежах, о расстояниях до промышленных центров. Если Путин получит это, он будет пытаться идти дальше. Независимо от того, что-то подпишет или не подпишет", – отметил президент.

Вопрос Крыма

Также Зеленский рассказал, что в Белом доме много говорили о Крыме. Глава государства рассказал Трампу, что это самая большая проблема. В свою очередь американский лидер подчеркнул, что Крым стал "ключом для полномасштабной войны", и отсутствие тогда адекватной реакции Белого дома фактически развязало Путину руки и позволило начать полномасштабную войну.

"Я сказал, что Путин милитаризировал Крым, подготовил его для южной операции как плацдарм. Я сказал, что проблема заключалась в том, что, когда Крым был оккупирован россиянами, никто – ни в Соединенных Штатах, ни в мире – не ввел сильных санкций против РФ, которые реально влияли бы. Именно поэтому настоящее давление и подлинные гарантии безопасности очень важны", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессора Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. На данный момент в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия. Также диктатор РФ обещает не нападать больше на Украину.

Напомним, в военной разведке Великобритании подсчитали, что для захвата 100% территории четырёх аннексированных областей путинской армии потребуется более четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что американский президент Дональд Трамп якобы поддерживает полный вывод ВСУ с подконтрольных им территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, решение по этому поводу должна принимать Украина.

